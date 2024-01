(Ottawa) Les organismes qui accueillent les immigrants au Canada se préparent à une arrivée massive d’Ukrainiens avant l’expiration, le 31 mars, du programme de visas d’urgence pour ceux qui fuient l’invasion russe.

Laura Osman La Presse Canadienne

Ottawa a délivré plus de 936 293 visas d’urgence temporaires depuis mars 2022 aux Ukrainiens qui souhaitent travailler ou étudier au Canada en attendant la fin de cette guerre. Là-dessus, en date du 28 novembre dernier, 210 178 personnes étaient effectivement arrivées en vertu de cette « Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ».

Or, jusqu’à 90 000 autres titulaires de ce visa d’urgence envisagent de venir au Canada avant la date butoir du 31 mars, suggèrent les enquêtes préalables à l’arrivée effectuées par Immigration Canada et selon l’organisme « Opération havre de paix pour les Ukrainiens ».

Il s’agirait d’une augmentation considérable du nombre de nouveaux arrivants ukrainiens par rapport aux mois précédents, a déclaré Sarosh Rizvi, directeur de l’organisme d’accueil.

Lorsque la Russie a lancé sa violente invasion de l’Ukraine en 2022, des millions de personnes ont fui le pays à la recherche de sécurité. Le Canada a adopté une approche exceptionnelle en ouvrant ses portes à un nombre illimité d’Ukrainiens et de leurs proches grâce à un nouveau programme de visa d’urgence.

Comparativement à ce qui est en place pour les personnes qui arrivent en tant que réfugiés « traditionnels », il y avait peu d’organismes de soutien bien installés sur le terrain pour aider les nouveaux arrivants ukrainiens à se remettre sur pied. Des citoyens se sont alors mobilisés pour faire don de vêtements et de meubles, des entreprises leur ont proposé des emplois et certains Canadiens les ont même accueillis chez eux.

Mais alors que l’Ukraine approche du deuxième anniversaire de l’invasion russe, cette vague de soutien s’est quelque peu atténuée aujourd’hui. « Nous n’avons pas le niveau d’intérêt public qu’il y a deux ans », admettait M. Rizvi dans une entrevue mercredi.

Au lieu de cela, la réponse s’est peu à peu institutionnalisée, a-t-il dit. Les services d’accueil sont donc mieux préparés à réagir dès maintenant, mais l’afflux attendu mettra à rude épreuve leurs capacités.

« Je pense que chaque volet [de l’accueil] est sur le point d’être mis à l’épreuve », a-t-il déclaré, que ce soit le personnel affecté à l’installation, la capacité des hôtels et même les banques alimentaires.

L’autre défi consiste à trouver un logement pour ces gens, dit-il. « Il n’y a pas de grande réponse à ce problème pour le moment. Ça reste un besoin et il est toujours traité au cas par cas. »

L’organisme tente d’ailleurs d’encourager les personnes qui choisissent de venir avant la date limite du 31 mars à envisager de s’installer dans des localités plus petites où le logement est plus facile à trouver et plus abordable.