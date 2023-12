(Ottawa) Ottawa offre une bouée de sauvetage aux personnes qui souhaitent fuir l’escalade de la guerre civile au Soudan et qui ont des proches au Canada qui acceptent de les soutenir financièrement.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, a souligné que cette nouvelle voie humanitaire s’adresse à la fois aux citoyens soudanais et aux autres citoyens étrangers qui vivaient dans ce pays du nord-est de l’Afrique lorsque le conflit a éclaté, à la mi-avril.

Le programme s’applique aux personnes qui sont soit un enfant, un petit-enfant, un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent.

Ces proches doivent accepter de les soutenir financièrement, même si Ottawa n’a pas précisé le montant que cela nécessiterait.

Les personnes intéressées doivent postuler au programme et effectuer les contrôles de sécurité et biométriques typiques utilisés pour les demandeurs de visa, tels que la prise d’empreintes digitales.

Les milices en duel ont déclenché une guerre civile au Soudan ce printemps qui a provoqué la fuite de quelque cinq millions de personnes, dont beaucoup étaient déjà des réfugiés des pays voisins.

Il y a une semaine, le Bureau des Nations unies pour la prévention du génocide a demandé aux pays de s’exprimer sur ce qu’il appelle la montée de la violence à motivation ethnique dans le pays, qui comprend des meurtres et des attaques contre des civils.

M. Miller a abordé cette situation dans un communiqué de presse, jeudi.

« Le conflit qui sévit au Soudan ainsi que la situation humanitaire sur le terrain restent profondément préoccupants », a reconnu le ministre.

« Le Canada continuera à aider les personnes dans le besoin et à honorer sa tradition humanitaire en tant que pays. Cette voie humanitaire permettra de réunir des proches et de sauver des vies », a-t-il fait valoir.

La guerre au Soudan a commencé à la mi-avril après des mois de tensions entre le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, et le commandant général Mohammed Hamdan Dagalo, des forces paramilitaires de soutien rapide.

Les deux généraux ont mené un coup d’État militaire en octobre 2021 qui a fait dérailler la transition de courte durée du Soudan vers la démocratie à la suite d’un soulèvement populaire qui a forcé la destitution du président Omar al-Bashir en avril 2019.

Le conflit au Soudan a détruit le pays et tué jusqu’à 9000 personnes en octobre, selon les Nations unies. Toutefois, les militants et les groupes de médecins affirment que le véritable bilan est bien plus lourd.

Plus de sept millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, dont plus de 1,5 million ont cherché refuge dans les pays voisins, selon les chiffres de l’ONU.

Le Canada a déjà alloué 165 millions en aide humanitaire aux personnes touchées par ce conflit, et a également accéléré les demandes d’immigration et supprimé les frais pour certaines personnes qui ont fui la guerre.

Avec des informations de l’Associated Press