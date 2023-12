(Ottawa) La famille de la seule citoyenne canadienne toujours portée disparue après que des militants du Hamas ont mené une attaque brutale contre Israël a confirmé sa mort.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Selon un proche, Judith Weinstein Haggai, 70 ans, est décédée le 7 octobre, le jour des attaques au cours desquelles 1200 personnes sont mortes et environ 240 autres ont été prises en otages.

Son corps est gardé dans la bande de Gaza, indique la famille.

Mme Weinstein Haggai est née dans l’État de New York, mais est arrivée à Toronto à l’âge de trois ans et a déménagé en Israël 20 ans plus tard pour vivre avec son mari. Elle possédait les citoyennetés canadienne, israélienne et américaine.

Elle vivait dans le kibboutz Nir Oz, situé à moins de trois kilomètres de la bande de Gaza.

Le kibboutz Nir Oz a écrit jeudi dans un communiqué que Mme Weinstein Haggai était mère de quatre enfants, grand-mère de sept enfants et qu’elle « avait mené de nombreuses initiatives pour faire progresser la paix dans la région ».

Mme Weinstein Haggai était une bénévole qui aidait à la fois les Palestiniens et les Israéliens. Elle fabriquait des marionnettes pour aider à enseigner l’anglais aux élèves et publiait souvent des haïkus et des vidéos de méditation sur YouTube.

Le kibboutz a souligné qu’elle avait également enseigné la pleine conscience aux enfants et aux adolescents qui souffrent d’anxiété liée aux tirs de roquettes depuis Gaza.

La semaine dernière, les autorités ont confirmé les soupçons de la famille selon lesquels son mari Gadi Haggai, 73 ans, était décédé le 7 octobre, même si les proches gardaient toujours l’espoir que Mme Weinstein Haggai serait libérée.

Le Centre pour les affaires juives et israéliennes a déclaré que les Juifs de partout au Canada avaient le cœur brisé, après avoir prié pour que Mme Weinstein Haggai soit toujours en vie.