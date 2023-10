(Ottawa) La présidente du Sénat a annoncé mercredi la mort d’Ian Shugart, sénateur de l’Ontario et ancien haut fonctionnaire fédéral. Il était âgé de 66 ans.

La Presse Canadienne

Le Sénat devait observer une minute de silence en l’honneur de M. Shugart avant d’ajourner ses travaux pour la journée, mercredi.

Ian Shugart avait été nommé au Sénat en septembre 2022 par le premier ministre Justin Trudeau, après une carrière de plus de 40 ans dans la fonction publique.

M. Shugart était devenu greffier du Conseil privé et secrétaire du cabinet en 2019, devenant ainsi le plus haut des hauts fonctionnaires de l’État canadien, souvent surnommé « le grand mandarin ». Il devenait alors le lien principal entre le premier ministre Trudeau et les ministres du cabinet.

M. Shugart avait auparavant été sous-ministre fédéral à l’Environnement, à l’Emploi et aux Affaires étrangères, notamment.

Le sénateur Marc Gold, représentant du gouvernement au Sénat, s’est dit profondément attristé par le décès de son collègue à la chambre haute.

« Ce fut un privilège de le côtoyer au Sénat au terme d’une carrière exceptionnelle dans la fonction publique canadienne, notamment en tant que greffier du Conseil privé », a indiqué le sénateur Gold mercredi.

« Sa riche expérience dans les domaines de la santé, de l’environnement, du développement social et des affaires étrangères nous manquera tous. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. »

La cause de son décès n’a pas été précisée, mais en 2021, M. Shugart avait pris un congé de maladie afin de subir des traitements pour un cancer.