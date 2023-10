Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a annoncé son intention d’invoquer la disposition de dérogation, qui permet aux gouvernements de déroger à certains droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

(Regina) Alors qu’ils retournent à l’Assemblée législative, les politiciens de la Saskatchewan se préparent à une lutte concernant les pronoms des élèves dans les écoles. Une confrontation qui, selon certains observateurs politiques, pourrait modifier le paysage électoral de la province.

Jeremy Simes La Presse Canadienne

Les travaux parlementaires devraient reprendre mardi, le gouvernement du Parti saskatchewanais prévoyant de présenter un projet de loi qui exigerait le consentement des parents lorsque les enfants de moins de 16 ans souhaitent porter des noms et des pronoms différents à l’école.

Le premier ministre Scott Moe a annoncé son intention d’invoquer la disposition de dérogation, qui permet aux gouvernements de déroger à certains droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

La cheffe de l’opposition du NPD, Carla Beck, a déclaré que son équipe était prête à débattre de la question avec les représentants du gouvernement.

« S’ils veulent parler d’éducation, nous sommes prêts à en parler, a déclaré Mme Beck dans une récente entrevue. Nous sommes prêts à débattre de leur bilan, qui a franchement laissé tomber les enfants de cette province pendant plus d’une décennie. »

Une manifestation « Rassemblement pour nos droits » est prévue devant le Parlement le jour du retour des politiciens.

Fin septembre, un juge a accordé une injonction et a suspendu la politique. Les avocats d’UR Pride, un groupe LGBTQ local de Regina qui a demandé l’injonction, ont soutenu que la politique pourrait amener les enseignants à révéler l’identité de genre aux parents contre le gré de l’enfant ou mégenrer un élève et ainsi violer la Charte des droits et libertés.

Nathaniel Teed, député néo-démocrate, a laissé entendre que son parti pourrait faire de l’obstruction.

Il a déclaré sur les réseaux sociaux que lui et d’autres députés du NPD prévoyaient, pendant le débat, de lire des lettres envoyées au nom des personnes touchées par la politique et par « l’attaque contre les droits garantis par la Charte ».

M. Moe a déclaré que les membres du Parti saskatchewanais prendraient ultimement la décision de légiférer sur la politique, car ils représentent divers électeurs qui ont exprimé leurs préoccupations.

Il a ajouté que les parents devraient être informés des renseignements concernant leurs enfants à l’école.

« C’est une discussion très courante dans ma communauté. J’étais à la maison hier soir et trois personnes m’ont approché devant l’épicerie », a déclaré M. Moe aux journalistes la semaine dernière.

« Il y a donc des gens qui s’adressent non seulement à moi-même en tant que député local, mais également à d’autres députés, et ce, depuis un certain temps. La plupart, sinon la totalité, sont parents, ont été parents ou grands-parents », a précisé le premier ministre.

Mme Beck a reconnu que les enfants réussissent mieux lorsque les parents sont impliqués, mais que la nouvelle politique sur les pronoms n’améliorera pas les choses. Elle a qualifié le recours à la disposition de dérogation de « sévère ».

« Être disposé à rendre les enfants vulnérables encore plus vulnérables, ce n’est pas le genre de leadership que beaucoup de gens souhaitent voir de la part du gouvernement », a-t-elle avancé.

À l’écoute de l’électorat

Alors que le débat se déroule au sein de l’Assemblée législative, les observateurs politiques affirment qu’ils surveilleront de près si cela fait bouger l’électorat.

Daniel Westlake, professeur de sciences politiques à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que deux résultats étaient possibles.

Dans un premier scénario, dit-il, la politique pourrait jouer en faveur du gouvernement. Si cela trouve un large écho, cela pourrait contribuer à consolider davantage d’électeurs de droite dans la base du gouvernement.

Dans le deuxième scénario, le problème pourrait donner au gouvernement une orientation trop à droite. Cela pourrait inciter certains électeurs modérés à envisager des solutions de rechange, comme le NPD, estime M. Westlake.

« Quelque chose comme le recours à la clause dérogatoire peut amener les gens à considérer cette question comme une question relative à la Charte, a-t-il déclaré.

« Des électeurs modérés pourraient dire : “Je ne suis pas sûr d’être à l’aise avec un parti prêt à violer les droits garantis par la Charte, même si je n’ai pas d’opinion ferme sur la politique relative aux pronoms en particulier” », a-t-il ajouté.

David Rayside, professeur de politique à la retraite de l’Université de Toronto, a déclaré que les partis de centre droit craignent parfois de perdre des voix au profit de l’extrême droite.

Lors d’une élection partielle en août, le Parti conservateur uni de la Saskatchewan, qui affirme défendre les droits parentaux, a obtenu 23 % des voix, semblant saper la base du Parti saskatchewanais. Le Parti saskatchewanais a remporté l’élection partielle avec 54 %.

Selon M. Rayside, il semble que les gouvernements conservateurs du Canada surveillent les débats sur le genre aux États-Unis, où certains républicains ont introduit des règles sur les pronoms dans les écoles et limité l’éducation sexuelle.

Le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a une politique en matière de pronoms similaire à celle de la Saskatchewan, bien que les conseillers d’orientation scolaire puissent utiliser les noms choisis par les enfants.

M. Rayside a déclaré que les gens sont généralement plus ambivalents à l’égard des pronoms et des droits des transgenres et ressentent une anxiété générale concernant le rôle des parents à l’école.

« Les politiciens de droite le savent, ou du moins l’ont appris, et sont prêts à les suivre sans réellement, à mon avis, réfléchir à la question plus large des risques pour les enfants », a déclaré M. Rayside.

Les délégués du parti conservateur fédéral lors d’un congrès en septembre ont voté en faveur de l’interdiction des « interventions médicales ou chirurgicales » pour les enfants de genres divers et transgenres. Le chef Pierre Poilievre a déclaré qu’il n’était pas tenu d’inclure ces politiques dans une éventuelle plateforme électorale.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son caucus discutait des pronoms à l’école, mais qu’il n’avait pas pris de décision.

M. Rayside n’était pas sûr de la manière dont le débat se déroulerait sur le plan électoral en Saskatchewan, soulignant que les électeurs ont tendance à pencher vers les conservateurs. Cependant, il a déclaré qu’il s’attend à ce que le NPD fasse valoir sa position aux électeurs centristes.

Mme Beck a déclaré que les gens veulent des dirigeants qui résolvent les problèmes avec des solutions qu’ils peuvent soutenir.

« C’est une chose d’avoir des divergences, mais voir certains politiciens alimenter volontairement cette division à leurs propres fins politiques, je pense, est plus que décevant pour les gens », a-t-elle déclaré.