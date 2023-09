(Ottawa) Un fonds de dotation de 30 000 $ portant le nom de Yaroslav Hunka, cet ancien soldat nazi qui a été applaudi à la Chambre des communes, a été restitué par l’Université de l’Alberta.

L’établissement universitaire s’est penché sur ce fonds de dotation dans la foulée du scandale qui a éclaté ces derniers jours, alors que l’on a appris que l’ancien combattant avait combattu dans une unité nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

« Après avoir examiné attentivement les complexités, les expériences et les circonstances des personnes touchées par cette situation, nous avons pris la décision de dissoudre le fonds de dotation et de restituer les fonds au donateur », a déclaré jeudi Verna Yiu, provost intérimaire et vice-présidente de l’institution.

« L’université reconnaît et regrette le préjudice involontaire causé », dit-elle dans ce communiqué en français

La famille de Yaroslav Hunka a fait ce versement à l’Institut canadien d’études ukrainiennes de l’université en 2019, et l’avait nommé en honneur de l’ancien combattant de 98 ans. À la lumière de cette affaire, on souhaite revoir les « politiques et procédures générales d’attribution de noms », a indiqué Mme Yiu.

Au nom de l’université, je tiens à exprimer notre engagement à lutter contre l’antisémitisme dans toutes ses manifestations, y compris les façons dont l’Holocauste continue de résonner dans le présent. Verna Yiu, provost intérimaire et vice-présidente de l’Université de l’Alberta

La présence de Yaroslav Hunka au discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, vendredi dernier, a plongé le gouvernement canadien dans un « embarras profond », pour reprendre les mots du premier ministre Justin Trudeau.

Ce dernier a présenté les excuses du Parlement canadien pour cette bourde, tout en réitérant que l’erreur était celle du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui avait envoyé un carton d’invitation à ce citoyen de sa circonscription.

Ayant perdu la confiance de tous les partis, M. Rota a démissionné mardi dernier.

En plus de plonger le gouvernement Trudeau dans l’embarras, l’affaire a redonné de la vigueur à la machine de propagande du Kremlin. Depuis, l’ambassade de la Russie au Canada multiplie d’ailleurs les messages sur le réseau social X.

L’une des plus récentes attaques : Yaroslav Hunka serait donateur du Congrès ukrainien canadien, à en croire des captures d’écran publiées sur X. Son nom apparaît sur le site de l’organisation, mais cette dernière n’a pas répondu aux questions de La Presse, jeudi.

Du côté du Parti conservateur, on n’en a pas fini avec cette nouvelle controverse qui ébranle le gouvernement en matière d’affaires internationales. Le parti demandera qu’un comité de la Chambre des communes examine si les vérifications de sécurité ont échoué à empêcher sa présence, a rapporté La Presse Canadienne.