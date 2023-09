Des milliers de personnes étaient toujours sans électricité dimanche alors que la tempête post-tropicale Lee quittait progressivement les Maritimes, laissant derrière elle une traînée d’arbres abattus et de côtes endommagées par d’énormes vagues.

La Presse Canadienne

Dimanche midi, la tempête avait dépassé l’Île-du-Prince-Édouard et pénétré dans le golfe du Saint-Laurent, où elle devait passer à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine et atteindre le nord de Terre-Neuve dans la soirée.

La tempête a laissé de grandes quantités de pluie sur l’est de la Gaspésie depuis samedi matin. En général, il est tombé de 40 à 55 millimètres et même 113 millimètres à Gaspé. Une dizaine de millimètres supplémentaires sont attendus dimanche sur cette région, a précisé Environnement Canada. La pluie se poursuivra également sur la Côte-Nord, où l’on attend de 20 à 30 millimètres de plus d’ici ce soir.

« Certaines régions vont sentir les vents pendant quelques heures […], mais certainement pas aussi forts qu’ils l’étaient lorsque Lee s’est approchée des Maritimes », a déclaré dimanche Bob Robichaud du Centre canadien de prévision des ouragans.

Lee continue de s’affaiblir et les conditions dans la plupart des régions au sud et à l’est de la tempête devraient s’améliorer à mesure que la journée avance.

La ville de Shelburne, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, a connu toute la fureur de la tempête lorsqu’elle a frappé samedi et a subi des inondations en raison d’une forte onde de tempête dans son port.

À 12 h 45 (HAA), Nova Scotia Power a signalé des pannes touchant plus de 65 700 clients, alors qu’environ 8000 clients d’Énergie NB étaient sans électricité et 213 clients de Maritime Electric étaient dans le noir à l’Île-du-Prince-Édouard.

PHOTO HINA ALAM, LA PRESSE CANADIENNE Un quai ayant été tiré dans l’eau par la tempête post-tropicale Lee, à St. George, au Nouveau-Brunswick.

Au plus fort de la tempête samedi, environ 277 000 clients ont été touchés par les pannes en Nouvelle-Écosse, où les vents ont fait tomber des arbres sur les lignes électriques.

Sur l’île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, qui a reçu plus de 100 millimètres de pluie, la mairesse du village, Bonnie Morse, a indiqué qu’il n’y avait eu aucune inondation majeure.

« Il y avait quelques piscines sur la route, mais rien d’important ne justifiait une fermeture de la route », a affirmé la mairesse.

Bien qu’il y ait eu des pannes de courant, les équipes d’Énergie NB avaient rapidement rétabli l’électricité dans la plupart des maisons et des entreprises de la région, a souligné Mme Morse.

« Tout le monde fait du nettoyage aujourd’hui d’arbres et de branches qui sont tombés, mais pour la plupart, nous avons passé assez bien au travers », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Bob Robichaud a affirmé que la tempête Lee n’avait pas causé de surprises pour les experts en prévision de la météo.

Nous prévoyions une forte tempête tropicale ou post-tropicale et c’est exactement ce que nous avons obtenu, a-t-il déclaré. Nous avons eu des vents de plus de 100 kilomètres à l’heure, mais juste en dessous de la force d’un ouragan. Bob Robichaud du Centre canadien de prévision des ouragans

Le plus grand défi, selon lui, était les conversations sur les médias sociaux dans la semaine précédant la tempête.

« Il y a eu beaucoup d’angoisse et de construction avant que nous commencions généralement à parler d’une tempête affectant notre région. Il y a eu toutes sortes d’histoires au sujet d’une onde de tempête massive dans la baie de Fundy et de problèmes avec l’isthme là-bas, et cela n’a jamais été sur la table », a souligné Bob Robichaud.