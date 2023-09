(Indian Harbour) Une délégation d’anciens militaires canadiens, d’agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de premiers répondants s’est réunie, dimanche, en Nouvelle-Écosse, pour commémorer le 25e anniversaire de l’écrasement meurtrier du vol 111 de Swissair.

La Presse Canadienne

La ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, a dit aux participants qu’elle souhaitait remercier les soldats, les policiers, les pompiers et les membres de la communauté qui se sont mobilisés pour aider après l’accident.

« Dans la nuit du 2 septembre, un grand nombre d’entre vous se sont précipités dans l’obscurité sans la moindre, la moindre hésitation », a déclaré Mme Petitpas Taylor au Peggy’s Cove Swissair Memorial, à Indian Harbour, en Nouvelle-Écosse.

« Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la façon dont vous avez réagi à cette tragédie de Swissair, et pour ce que vous avez fait, au cours des semaines, des mois qui ont suivi, pour soutenir les efforts de récupération », a-t-elle dit, en français.

L’avion de ligne MD-11 a plongé dans les eaux près de Peggy’s Cove le 2 septembre 1998, lors d’un vol entre New York et Genève, en Suisse, tuant les 229 personnes qui se trouvaient à bord.

Steven Harris, sous-ministre adjoint des Anciens Combattants, a souligné, lors de la cérémonie, que l’évènement était axé sur la commémoration, le souvenir et la guérison.

« La vie de ceux qui cherchaient à aider, à réconforter, à donner un sens à cette tragédie a été changée à jamais », a-t-il évoqué.

Des membres des familles de certaines des victimes de l’accident ont également participé à la cérémonie.

Le lieutenant-colonel John O’Donnell était un aumônier des Forces armées canadiennes qui a été envoyé en Nouvelle-Écosse, il y a 25 ans, pour soutenir les militaires participant à l’effort de récupération, baptisé Opération Persistence, mais qui a rapidement été redéployé pour aider à réconforter les membres des familles des victimes de l’écrasement. Il a dit avoir trouvé des rappels de résilience et d’espoir au cours de cette période.

Des proches voulaient descendre le long de la côte de Peggy’s Cove pour offrir des fleurs et des souvenirs à la mémoire de leurs proches, mais n’y étaient pas autorisés, a-t-il expliqué. Au lieu de cela, ils s’approchaient du rivage, une famille à la fois, et un pompier emportait leur souvenir à l’eau.

« Je me souviens avoir été frappé par le soin et la tendresse avec lesquels le pompier tenait les fleurs qui lui avaient été prêtées. Il les a serrées dans ses bras et il s’est dirigé vers le bord de l’eau. Il s’est arrêté pour un moment de prière, il a jeté les fleurs dans les vagues, puis il a retiré son casque et l’a mis sur sa poitrine, a raconté M. O’Donnell. Personne ne lui a dit de faire ça, il l’a juste fait. Les gestes les plus simples sont souvent les plus significatifs. »

La ministre Petitpas Taylor a dirigé un hommage aux chandelles en mémoire des victimes de la catastrophe sur un autre site commémoratif, samedi soir.