(Vancouver) Pour la première fois en plus d’un mois, des averses et un temps plus frais devraient atteindre des sections desséchées de la Colombie-Britannique, apportant potentiellement un peu de répit aux équipes qui luttent contre des centaines d’incendies de forêt.

La Presse Canadienne

Selon Environnement Canada, environ 20 millimètres de pluie devraient tomber sur l’île de Vancouver et la région métropolitaine de Vancouver.

Les averses pourraient toutefois être plus irrégulières autour de Kamloops, où un incendie juste au sud de la ville a forcé l’évacuation de 344 propriétés.

L’éleveur Doug Haughton a relaté à la radio CHNL que l’incendie du lac Ross Moore « avait explosé comme un canon » au cours de la fin de semaine après avoir commencé vendredi après-midi.

M. Haughton, qui est également directeur de la zone électorale L du district régional de Thompson-Nicola, a travaillé toute la journée de dimanche pour évacuer ses animaux avant que l’incendie ne s’approche de sa propriété. Selon lui, certains voisins « ont été très, très durement touchés » par le sinistre.

La menace persiste

Le Service contre les incendies de la Colombie-Britannique affirme que cet incendie couvre désormais 18 kilomètres carrés, ce qui a incité le district régional à augmenter considérablement les ordres d’évacuation dimanche.

L’incendie, qui a été attisé par des vents violents, est l’un des près de 500 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, soit une augmentation d’environ 100 ces derniers jours.

Le responsable de l’information du district régional, Colton Davies, a déclaré que la fumée de l’incendie est « extrêmement visible » à la fois de l’autoroute Coquihalla et de l’autoroute 5 A. Ces vents violents soufflant vers le nord-est ont attisé la croissance de l’incendie et répandu la fumée sur Kamloops et d’autres communautés.

M. Davies a mentionné que les températures élevées et la faible humidité de la région ont créé un environnement propice à la propagation rapide du feu au cours de la fin de semaine, et que la menace persiste.

« Nous ne nous attendons pas à ce qu’il fasse aussi chaud aujourd’hui, avance-t-il. Nous nous attendons, rien qu’en regardant les prévisions, à plus de vents aujourd’hui, ce qui n’est jamais idéal pour les situations d’incendie. »

La cote de danger d’incendie de forêt est élevée à extrême dans le sud de la Colombie-Britannique, y compris autour de Cranbrook, où un incendie d’une semaine a carbonisé 40 kilomètres carrés, forçant des évacuations et des alertes pour des centaines de propriétés.

Le bureau météorologique s’attend à ce que des averses et des températures plus fraîches contournent Cranbrook et une grande partie du coin sud-est de la Colombie-Britannique.

Le service des incendies de forêt signale 487 incendies de forêt actifs dans la province, dont plus de la moitié sont classés comme hors de contrôle.