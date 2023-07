(Halifax) Quatre personnes, dont deux enfants, manquent toujours à l’appel samedi soir en Nouvelle-Écosse à la suite du passage de pluies torrentielles qui ont causé des inondations majeures, des fermetures de routes et des pannes de courant dans une vaste partie de la province.

Marlo Glass et Michael MacDonald La Presse Canadienne

Les deux enfants se trouvaient avec trois autres personnes à bord d’une voiture à West Hants – une municipalité en grande partie rurale au nord-ouest d’Halifax – lorsque le véhicule s’est retrouvé coincé sous l’eau, a expliqué Cindy Bayers, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en entrevue avec La Presse Canadienne. Les trois autres occupants ont réussi à s’échapper, mais la GRC a refusé de commenter davantage.

Toujours à West Hants, mais dans un incident distinct, deux autres personnes, un jeune et un homme, ont aussi été portés disparus lorsque leur véhicule s’est retrouvé submergé. Dans ce second véhicule, deux autres passagers ont pu être secourus.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Un kayakiste passe près d’une bâtisse qui a été déplacée par les eaux à Halifax.

Alors que les premiers intervenants et les équipes de recherche continuaient de ratisser le secteur, en fin de journée samedi, la GRC a confirmé qu’aucun autre détail ne serait divulgué afin d’éviter que des gens non formés se mettent en danger en tentant de mener leurs propres recherches.

« Je sais que c’est dans notre nature de vouloir aider, mais ce n’est pas le moment, a lancé le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, lors d’une conférence de presse tenue en après-midi. Notre GRC demande aux habitants de la région de ne pas quitter leur domicile pour aller chercher les personnes disparues. »

Malgré tout, M. Houston a avoué qu’il ne pouvait pas s’empêcher de penser aux personnes disparues et à leurs familles.

« Je veux qu’elles sachent que nous faisons tout en notre pouvoir pour les retrouver. Je sais que toute la province se joint à moi pour prier pour qu’ils nous reviennent en toute sécurité. »

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Ce camion a été abandonné dans les eaux, à Halifax.

Deux fois la moyenne mensuelle de pluie

Les pluies diluviennes se sont amorcées vendredi après-midi dans la région d’Halifax, déversant plus de 200 millimètres d’eau dans les secteurs de Hammonds Plains, Bedford et Lower Sackville. La ville portuaire reçoit généralement environ 100 mm de pluie au cours d’un mois moyen.

En se fiant à des estimations radar et à des observations non officielles, Environnement Canada a estimé que certaines zones pourraient même avoir reçu plus de 300 mm de pluie en 24 heures.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE

Environ 750 personnes ont été forcées de fuir leur domicile vendredi et samedi dans la région d’Halifax. Des inondations majeures ont également été signalées dans le comté de Lunenberg, à l’ouest d’Halifax, où plus de 400 personnes ont été évacuées.

Vendredi soir, les niveaux d’eau ont monté si rapidement dans la région de Bedford que des bénévoles ont eu recours à des petites embarcations pour aller sauver des gens qui étaient coincés dans leurs maisons inondées.

« Évidemment, il y a énormément de personnes qui sont touchées, que ce soient des maisons endommagées, des gens à risque pour leur sécurité ou bien des milliers de personnes qui sont privées d’électricité », a noté le premier ministre Justin Trudeau en marge d’un évènement dans la région de Toronto samedi midi.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE

« Avec les pluies qui vont continuer, c’est important de rester à l’écoute des autorités locales qui vont garder les gens en sécurité. Au niveau du fédéral, on est engagé directement avec nos partenaires au provincial. Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire ensemble et on va être là », a-t-il promis.

Pendant ce temps, les résidants de la région d’Halifax ont été avertis de ne pas circuler sur les routes, y compris sur plusieurs autoroutes principales de la région. Plus de 30 barrages routiers sont déjà en place, principalement au nord et à l’ouest d’Halifax.

Une nouvelle catastrophe

La situation vécue samedi n’était pas sans rappeler celle qui a eu lieu l’automne dernier, lorsque la tempête post-tropicale Fiona s’est abattue sur les provinces de l’Atlantique, tuant trois personnes, rasant des dizaines de maisons et privant 600 000 foyers et entreprises d’électricité. Fiona a été l’évènement météorologique le plus coûteux de l’histoire de la région, causant plus de 800 millions en dommages assurés.

« C’est assez évident que le climat change, avec Fiona l’an dernier, les incendies de forêt ce printemps et maintenant les inondations en été, a reconnu le maire d’Halifax, Mike Savage, en entrevue avec La Presse Canadienne. Des évènements qui ne se produisent qu’une fois tous les 50 ans… on commence à en avoir eu plusieurs. »

Et la province n’est peut-être pas au bout de sa peine, car des avertissements de pluie restent en vigueur pour le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse, y compris au Cap-Breton. De 40 à 100 mm de pluie sont attendus d’ici samedi soir.

« La pluie pourrait être intermittente au cours de cet épisode, mais des pluies torrentielles par moments et quelques orages imbriqués pourraient occasionner des quantités de pluie beaucoup plus importantes par endroits », a fait savoir Environnement Canada.

Sur des dizaines d’images partagées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des voitures essayant de rouler tout en étant presque submergées. Une vidéo provenant de la région de Windsor Junction, au nord d’Halifax, montrait aussi des pompiers debout sur le toit de leur camion submergé.

Au plus fort de la crise, plus de 70 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité en Nouvelle-Écosse.

Dans la région d’Halifax, deux centres d’urgence pour les sinistrés ont ouvert leurs portes vendredi soir et resteront en fonction aussi longtemps que nécessaire.

