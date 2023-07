(Halifax) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse pense avoir retrouvé le véhicule dans lequel se trouvaient les deux enfants portés disparus depuis samedi à la suite du passage de pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations majeures dans la province. Les autorités sont cependant toujours sans nouvelles des deux jeunes et de deux autres personnes qui manquent aussi à l’appel.

Marlo Glass et Keith Doucette La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, le corps policier a annoncé que « des recherches sous l’eau dans un champ inondé » menées samedi soir ont permis de « localiser une camionnette inoccupée que l’on pense être le véhicule dans lequel les enfants se trouvaient ».

En entrevue avec La Presse Canadienne, le caporal Guillaume Tremblay, porte-parole de la GRC, a précisé que la camionnette se trouvait sous deux mètres d’eau lorsqu’elle a été retrouvée. Les recherches se poursuivent, mais sont complexes.

« On parle d’eaux de crue dans lesquelles il n’y a aucune visibilité, ce qui rend les recherches difficiles lorsque les plongeurs doivent effectuer leurs recherches en utilisant le toucher », a expliqué le caporal Tremblay.

« On poursuit nos recherches et il ne faut pas perdre espoir », a-t-il lancé.

Samedi, les deux enfants se trouvaient avec trois autres personnes à bord d’une camionnette à West Hants – une municipalité en grande partie rurale au nord-ouest d’Halifax – lorsque le véhicule s’est retrouvé coincé sous l’eau. Les trois autres occupants à bord ont réussi à s’échapper, mais les deux enfants n’ont pas eu cette chance.

Toujours à West Hants, mais dans un incident distinct, deux autres personnes, un jeune et un homme, ont aussi été portés disparus lorsque leur véhicule s’est retrouvé submergé. Dans ce second véhicule, deux autres passagers ont pu être secourus, mais aucune autre découverte n’avait été faite dimanche.

« Les recherches se poursuivent dans le même secteur pour retrouver les quatre personnes et le second véhicule », a assuré la GRC. Des équipes du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la province, de même que des équipes de recherche et de sauvetage au sol de West Hants, Colchester et Valley, participent aux opérations.

L’âge et l’identité des personnes portées disparues n’ont pas été révélés, tout comme les raisons qui expliquent pourquoi elles n’ont pas réussi à s’extirper des deux véhicules submergés comme les autres personnes qui étaient à bord.

La GRC demande toujours au public de ne pas se rendre dans la région de West Hants pour rechercher les disparus, « car les conditions actuelles sont dangereuses et pourraient entraver les efforts de recherche ».

« Des équipements de pompage industriel sont mobilisés, avec l’aide d’entreprises civiles, afin de faire baisser le niveau de l’eau dans la zone de recherche », a fait savoir le corps policier fédéral.

Du temps clément à venir

Les pluies torrentielles qui se sont amorcées vendredi après-midi dans la région d’Halifax ont causé des inondations majeures, des fermetures de routes et des pannes de courant dans une vaste partie de la province.

Environnement Canada estime que le système a déversé entre 200 et 250 millimètres de pluie le long de la rive sud de la province, dans la région d’Halifax et dans le centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre de la province, Tim Houston, a décrété samedi l’état d’urgence, qui restera en vigueur jusqu’au 5 août, à moins que le gouvernement n’y mette fin ou ne le prolonge.

Selon le météorologue d’Environnement Canada Bob Robichaud, une fois que le système aura quitté la province, le temps pourrait demeurer clément pour quelques jours.

« Nous devrions avoir au moins quatre jours où il y aura peu ou pas du tout de précipitations, a-t-il mentionné. Mais cela va probablement prendre plusieurs jours pour que toute cette eau se rende jusqu’à l’océan. Il y a encore des lacs et des rivières où le niveau de l’eau pourrait monter dans les prochaines heures, le temps que le tout descende dans l’océan d’ici lundi. »

Le système météorologique devait traverser le Cap-Breton et quitter la province d’ici le milieu de la journée, dimanche, après avoir inondé l’île et l’est de la Nouvelle-Écosse d’environ 175 millimètres de pluie.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.