Que change le couronnement de Charles III dans nos vies ? Si de nouveaux timbres à l’effigie du roi seront bientôt disponibles, il faudra attendre un peu plus longtemps avant de voir son visage sur les billets de 20 $ du Canada et sur les pièces.

À quand la nouvelle monnaie ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Au Canada, les billets et les pièces gravées à l’effigie de la reine Élisabeth II auront cours légal et resteront en circulation.

Le visage de Charles III remplacera celui de sa mère sur les billets de 20 $ du Canada et sur les pièces, a annoncé le cabinet de Justin Trudeau samedi. Cela ne sera pas pour tout de suite, mais « au cours du prochain processus de conception », après que la Monnaie royale canadienne aura conçu les pièces à l’effigie de Charles. Toutes les pièces gravées à l’effigie de la reine auront cours légal et resteront en circulation. En Angleterre, Charles III n’est pas encore non plus sur les billets. Les livres à son image seront en circulation à partir de 2024.

Prêter serment au roi, désormais

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lors des cérémonies de citoyenneté, les nouveaux Canadiens prêtent déjà serment au roi et non plus à la reine depuis sa mort.

Lors des cérémonies de citoyenneté, les nouveaux Canadiens prêtent déjà serment au roi et non plus à la reine depuis sa mort. Le texte se lit comme suit : « Je jure (ou j’affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté le roi Charles Trois, Roi du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. »

Les timbres

PHOTO DAVE CHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Postes Canada a dévoilé samedi de nouveaux timbres pour marquer le couronnement de Charles III, durant une cérémonie à Ottawa.

Postes Canada a dévoilé samedi de nouveaux timbres pour marquer le couronnement de Charles III, qui seront émis lundi. Le portrait de Charles, du temps où il était encore prince de Galles, a été réalisé par le photographe Alan Shawcross, un Britannique pour lequel ont posé plusieurs membres de la famille royale. Quant aux timbres à l’effigie de la reine Élisabeth II, ils resteront en vente dans les bureaux de poste et en ligne « jusqu’à épuisement des stocks », indique Postes Canada. De son côté, la Grande-Bretagne a dévoilé à la fin du mois d’avril des timbres pour marquer le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Ils illustrent le sacre du roi à l’abbaye de Westminster ; un autre dépeint la diversité culturelle en Angleterre (reprenant des symboles de différentes religions) ; un troisième évoque le Commonwealth, et le dernier évoque la nature qui est chère au roi.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Grande-Bretagne a dévoilé à la fin du mois d’avril des timbres pour marquer le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla.

« Le Roi contre… » ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Comme le Canada est une monarchie constitutionnelle, c’est par des pouvoirs dévolus par Sa Majesté que les procureurs déposent des accusations criminelles contre les citoyens.

Pendant des décennies, c’est au nom de Sa Majesté la reine que les procureurs du pays ont intenté des poursuites en matière criminelle. Une expression qui a déjà changé avec la mort d’Élisabeth II et l’accession sur le trône du roi Charles III. Comme le Canada est une monarchie constitutionnelle, c’est un représentant du roi qui sanctionne les lois. En outre, c’est par des pouvoirs dévolus par Sa Majesté que les procureurs déposent des accusations criminelles contre les citoyens. C’est pourquoi il est question du « Roi contre X » pour décrire une cause criminelle. On utilise aussi communément l’expression « procureur de la Couronne » pour parler des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron, La Presse