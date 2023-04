« On parle, oui, aujourd’hui, de sommes historiques même dans la perspective mondiale, mais on parle aussi de torts historiques qui remontent jusqu’aux années 1990 », a souligné le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

Accord « historique » entre Ottawa et les Premières Nations

(Ottawa) La longue bataille juridique pour que les enfants autochtones enlevés à leur famille obtiennent justice tire à sa fin. Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations ont donné leur aval à un nouveau règlement de 23 milliards négocié avec le gouvernement fédéral. Ils réclament également des excuses publiques du premier ministre Justin Trudeau.

« Depuis 17 ans, la question de l’indemnisation des enfants lésés par le système [des services sociaux] a été pelletée par en avant encore et encore », a rappelé la cheffe régionale de l’Assemblée des Premières Nations au Manitoba, Cindy Woodhouse, en conférence de presse.

Une première entente de 20 milliards conclue en janvier 2022 avait été rejetée par le Tribunal canadien des droits de la personne parce qu’elle excluait certains enfants qui avaient droit à une indemnisation. Le gouvernement fédéral et les représentants des Premières Nations sont donc retournés à la table de négociation pour en arriver à une entente qui prévoit 3 milliards supplémentaires.

« On parle, oui, aujourd’hui, de sommes historiques même dans la perspective mondiale, mais on parle aussi de torts historiques qui remontent jusqu’aux années 1990 », a souligné le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, en conférence de presse.

Des centaines de milliers d’enfants ont été retirés de leur famille par les services sociaux depuis des décennies pour des motifs basés sur de la discrimination. Environ 300 000 enfants, jeunes adultes et leurs familles pourront toucher à cet argent. Le règlement s’appliquera à ceux qui en ont été victimes du 1er avril 1991 au 31 mars 2022. Leurs parents ou leurs tuteurs pourront aussi recevoir une indemnisation.

L’enveloppe sera également utilisée pour ceux qui n’ont pas reçu les soins de santé qu’ils auraient dû recevoir en raison de querelles de compétences, avant et après l’adoption par la Chambre des communes du principe de Jordan. Celui-ci stipulait que les enfants autochtones devraient obtenir les services dont ils ont besoin d’abord, lorsqu’il y a conflit entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou entre deux ministères pour savoir qui paiera la note. Or, le gouvernement fédéral en a fait une interprétation étroite durant des années.

L’accord doit être entériné à la fois par le Tribunal canadien des droits de la personne et par la Cour fédérale. Les deux instances avaient tranché en faveur des enfants autochtones lorsque le litige entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral leur avait été présenté.