(Ottawa) Les voyageurs canadiens en mal d’une virée au sud de la frontière et les snowbirds qui avaient remisé leur véhicule récréatif pendant des mois peuvent encercler la date du 8 novembre sur leur calendrier. C’est à compter de ce jour-là que les États-Unis rouvriront leur frontière aux personnes adéquement vaccinées – y compris celles qui ont reçu une combinaison de vaccins.

Mélanie Marquis La Presse

Le porte-parole adjoint de la Maison-Blanche, Kevin Munoz, a mis fin au suspense en confirmant la date de réouverture de la frontière sur Twitter, vendredi, environ deux jours après que Washington eut annoncé que ce relâchement était attendu au début du mois prochain.

« La nouvelle politique de voyage des États-Unis qui exige la vaccination des voyageurs étrangers aux États-Unis débutera le 8 novembre. L’annonce et la date s’appliquent à la fois aux voyages internationaux aériens et terrestres », a-t-il signifié.

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis était fermée aux déplacements non essentiels depuis le mois de mars 2020. Il n’a cependant jamais été interdit de faire des voyages discrétionnaires au sud de la frontière par voie aérienne.

La vaccination mixte acceptée

Bonne nouvelle pour les quelque 4 millions de Canadiens qui ont eu deux vaccins différents et qui veulent se rendre aux États-Unis : ils seront considérés adéquatement vaccinés, ont annoncé vendredi soir les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

« Les personnes qui ont reçu une combinaison de deux doses d’une série de deux doses de vaccins contre la COVID-19 approuvée/autorisée par la FDA ou répertoriée par l’OMS pour une utilisation d’urgence sont considérées comme entièrement vaccinées », a indiqué l’autorité réglementaire américaine.

Bien que les CDC n’ont « pas recommandé de mélanger les types de vaccins dans une série primaire, nous reconnaissons que cela est de plus en plus courant dans d’autres pays et devrait donc être accepté pour l’interprétation des dossiers de vaccination », a-t-on ajouté dans la même déclaration écrite.

Les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront acceptés. Cela comprend les trois qui ont été utilisés au Canada, soit Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca — ce dernier n’a pas été autorisé par la FDA, mais il est reconnu par l’OMS.

Les mesures sanitaires canadiennes restent

Du côté canadien, on continue d’opter plus la prudence.

Le gouvernement compte maintenir, jusqu’à nouvel ordre, l’obligation de présenter au retour en sol canadien un résultat de test de dépistage remontant à 72 heures au maximum. Un Canadien qui souhaite passer un jour aux États-Unis pourra faire un test au Canada et le présenter au retour si les 72 heures ne sont pas écoulées.

Quant aux enfants de moins de 12 ans, non vaccinés, ils leur reste interdit de fréquenter l’école, le service de garde, les endroits où ils pourraient entrer en contact avec des personnes vulnérables ou encore participer à des évènements sportifs — là encore, jusqu’à nouvel ordre.

Ils auront l’autorisation d’entrer aux États-Unis. « Les enfants qui ne sont pas admissibles à la vaccination n’auront pas l’obligation d’être vaccinés [pour traverser] », a indiqué une porte-parole de l’ambassade de Washington à Ottawa.