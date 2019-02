Deux écoles anglophones confinées par la police

(Québec) Deux écoles secondaires anglophones de la province sont actuellement le théâtre d'opérations policières vendredi et les élèves sont confinés à l'intérieur.

Dans la capitale, la Quebec High School a été la cible de menaces. Alerté ce matin, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) est rapidement intervenu. Les élèves ont été confinés à l'intérieur et des enquêteurs sont sur place.

« On cherche à déterminer la provenance des menaces et l'auteur de celles-ci, explique la porte-parole du SPVQ, Mélanie Jobin. Des enquêteurs des crimes majeurs se sont déplacés sur les lieux et ils rencontrent des jeunes en ce moment. »

À 250 km de là, à Saint-Hubert, une autre école anglophone est sous confinement. « Par mesure de précaution, nous sommes actuellement en confinement. La police vérifie la situation autour de l'école. Nous vous tiendrons au courant dès que possible », peut-on lire sur le site web de l'école Heritage Regional High School.

Rien n'indique pour l'instant que les deux événements sont liés.