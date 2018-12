Boucherville: deux enfants heurtés par une auto face à une école

Les deux victimes ont subi des « blessures mineures à première vue » qui ne mettent pas leur vie en danger, a indiqué le policier Luc Martinet. « Ce sont deux jeunes mineurs. »

« Rien ne nous porte à croire qu'il y a eu un geste de nature criminelle », a ajouté le policier, indiquant que personne n'avait été arrêté dans la foulée de la collision.

Les circonstances de l'accident restent à être précisées.

« Nous attendons plus de détails sur cet accident et les causes entourant ce dernier. La Ville de Boucherville priorisera assurément ce dossier », a indiqué la Ville de Boucherville dans une déclaration écrite. « La sécurité des citoyens et des élèves demeure notre priorité. »