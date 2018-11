Autobus scolaire renversé à Saint-Jérôme: trois élèves hospitalisés

Un autobus scolaire s'est renversé dans une bretelle de sortie de l'autoroute 15 près de Saint-Jérôme, ce matin, envoyant trois élèves à l'hôpital et la conductrice.

La bordée de neige de ce matin est en cause.

Le véhicule transportait une trentaine d'enfants vers l'Académie Lafontaine, une école privée de la région.

« L'autobus scolaire a subi une perte de maitrise et s'est retrouvé dans l'accotement, couché sur le côté », a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) en entrevue téléphonique. L'accident est survenu juste avant 9 h.

Deux élèves ont été hospitalisés « par mesure préventive », a indiqué la SQ. Les autres élèves ont été recueillis par un second autobus.

Une troisième élève a été renvoyée à l'hôpital après avoir été transportée vers l'école, a indiqué Hélène Alarie, directrice adjointe de l'établissement.

« On a rassemblé tous les élèves. On a une infirmière sur place et des techniciens en éducation spécialisée qui ont pris en charge les enfants. C'est sûr que c'est un événement qui peut amener un stress », a-t-elle expliqué en entrevue. « Ils sont retournés en classe pour la plupart. »

Selon le dirigeant de l'entreprise de transport scolaire Transcobec, Marc Poliquin, la conductrice s'est aussi rendue à l'hôpital après l'accident en raison de « blessures ».

« On n'a pas encore la version du chauffeur », a-t-il indiqué, soulignant que le véhicule avait ses pneus d'hiver et qu'il s'agissait du parcours habituel. « C'est sûr que ce matin la chaussée était glissante. »

M. Poliquin a ajouté qu'il était trop tôt pour blâmer quiconque, mais a souligné que ce n'est « pas le transporteur » qui décide de fermer ou pas les écoles en cas de chute de neige.

L'autobus transportait à la fois des enfants du primaire et des enfants du secondaire.

« Les enseignants de ces enfants ont été avisés : si dans le courant de la journée il y a quoi que ce soit, ils vont être pris en charge tout de suite. L'enfant des fois peut ne pas avoir eu de réaction sur le coup, mais après une heure ou deux heures... », a ajouté Mme Alarie. « On est juste heureux que personne n'ait été blessé de façon grave. »

L'Académie Lafontaine recevait cet avant-midi de multiples appels de parents inquiets, mais assure que tous les parents de jeunes impliqués dans l'accident ont été contactés.

Selon des images relayées sur les réseaux sociaux, les services d'urgence ont utilisé une trappe sur le toit de l'autobus pour évacuer les occupants.

L'accident est survenu au kilomètre 45 de l'A15, dans la bretelle d'accès à la route 117.