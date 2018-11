Chute à vélo: une médecin poursuit les Hôtels Fairmont pour 12 millions

Ayant subi des dommages cérébraux sévères et permanents à la suite d'une chute à vélo survenue au Château Montebello, une mère de famille montréalaise réclame la somme de 12 millions de dollars aux propriétaires du domaine, les Hôtels Fairmont, qu'elle accuse de « négligence » et d'« imprudence ».

La Dre Leora Birnbaum était médecin à l'Hôpital général de Montréal et à l'hôpital Royal Victoria avant cet accident dont les conséquences « l'affecteront pour le reste de sa vie ».

En juillet 2017, alors qu'elle était âgée de 39 ans, la mère de jumeaux de 6 ans et d'une fillette de 4 ans s'est rendue au Château Montebello pour un bref séjour en compagnie de son mari, Evan Heisler. Quelques heures après leur arrivée, les vacances ont tourné au drame.

Le domaine est pourvu d'un sentier cyclable touristique que peuvent emprunter les clients de l'hôtel. La location des vélos est gratuite et la piste est « facile et sécuritaire », aurait-on assuré au couple à son arrivée à l'hôtel, d'après le document déposé à la Cour supérieure lundi.

Au Chalet des sports, où se fait la location des vélos, on aurait même indiqué à Mme Birnbaum et à M. Heisler qu'ils n'auraient pas besoin de casques. C'est donc sans casque que le couple s'est engagé sur la piste, qui s'est finalement avérée rocailleuse et jonchée de racines d'arbres. Toujours d'après la poursuite, « les vélos étaient équipés de pneus et de freins mal entretenus et inadaptés à la piste ».

Le couple ne s'attendait pas non plus aux dénivelés et « virages abrupts » du sentier, qui auraient rendu leur conduite encore plus périlleuse. Lors d'une descente, durant laquelle elle a pris beaucoup de vitesse sans le vouloir, la Dre Birnbaum aurait perdu le contrôle de son vélo.

Elle aurait alors heurté un arbre, tête première.

« DOMMAGES COGNITIFS PERMANENTS »

On a d'abord craint pour sa vie. Elle a passé deux semaines dans le coma. À son réveil, elle a reçu un diagnostic de « lésion cérébrale traumatique sévère ».

Après des mois de thérapie et de réhabilitation, « malgré ses efforts », Leora Birnbaum conserve « des dommages cognitifs permanents ».

Elle oublie les visages des gens, leurs noms. Sa mémoire en général a été affectée, son sens de la direction et ses fonctions visuo-spatiales également.

Elle a maintenant « du mal à contrôler ses émotions et ses réactions aux situations quotidiennes », peut-on lire dans le document judiciaire.

Alors qu'elle « a travaillé extrêmement fort » pour forger sa carrière en médecine spécialisée, elle « ne pourra plus jamais travailler », selon ce qu'auraient dit ses médecins à son conjoint. Juste avant l'accident, elle avait été nommée à la direction d'un programme de médecine de l'Hôpital général, un poste qu'elle ne pourra vraisemblablement jamais occuper, indique la plainte.

12 MILLIONS POUR COMPENSER UN SALAIRE DE MÉDECIN

La Dre Birnbaum et M. Heisler demandent des dommages à la hauteur du revenu de la victime, qui ne pourra désormais plus gagner sa vie. Elle touchait 475 000 $ par an, énonce-t-on dans le document. La somme de 10,5 millions est ainsi réclamée pour le salaire perdu.

Quelque 350 000 $ sont demandés pour « la douleur, la dépression et la perte de sa joie de vivre », plus de 900 000 $ pour les remboursements de frais d'actuariat et 100 000 $ pour les sommes dépensées en thérapies, transports et préparation des repas.

Son époux demande pour sa part une compensation de près de 700 000 $ et la somme de 90 000 $ est exigée par rapport aux enfants, dont la Dre Birnbaum ne peut plus s'occuper comme avant l'accident.

Jointe par La Presse, la directrice régionale des affaires publiques des Hôtels Fairmont a signalé que « comme cette situation fait actuellement l'objet d'un litige, [ils ne peuvent] émettre de commentaires pour le moment ».

D'après les avocats de Leora Birnbaum et de son conjoint, le Château Montebello s'est équipé de vélos plus adaptés à son sentier et a rendu le port du casque obligatoire à la suite de l'accident de Leora Birnbaum. De plus, des avertissements concernant les dangers de la piste auraient été ajoutés.