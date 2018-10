Pornographie juvénile: Jonathan Bettez acquitté

Plus de détails à venir.

L'enquête de police - qui incluait l'emploi d'une vaste supercherie, d'un « outil secret » de la GRC et de caméras cachées dans les maisons de tout son réseau social - n'a pas permis de recueillir des preuves suffisantes pour accuser Bettez de meurtre. Après avoir fouillé ses ordinateurs, l'homme avait toutefois été accusé de possession de pornographie juvénile. Les appareils ne contenaient pas directement ce type de fichiers, mais la Couronne croyait pouvoir convaincre la justice que l'ordinateur de Bettez a laissé des traces informatiques incriminantes. Il avait plaidé non coupable.

Le procureur de la Couronne au dossier, M e Jean-Marc Poirier, a évoqué la possibilité de porter en appel la décision. «Le juge va prendre le soin de rendre une décision étoffée et motivée qu'on va prendre le soin de notre côté d'analyser pour voir s'il aura une suite au dossier. Une suite qui pourrait être un appel, par exemple», a-t-il dit.

Jonathan Bettez, un jeune homme d'affaires de Trois-Rivières, avait été la cible d'une traque sans répit de la part de la Sûreté du Québec (SQ) pendant plusieurs années. Les policiers sont persuadés qu'il a enlevé et tué la petite Cédrika Provencher, disparue depuis 2007.

31 JUILLET 2007

Cédrika Provencher, 9 ans, disparaît. Elle est vue pour la dernière fois au coin d'une rue, tout près de chez elle à Trois-Rivières. Elle ne laisse derrière elle que son vélo.

AUTOMNE 2007

Jonathan Bettez apparaît sur l'écran radar des policiers. Il est à l'époque le propriétaire de l'une des 258 Acura TSX 2004 de couleur rouge au Québec. La SQ s'intéresse aux propriétaires de ce type de véhicule, dont une description a été donnée par un témoin. Bettez n'a pas d'alibi.

SEPTEMBRE 2007

Moins de deux mois après la disparition, la police commence à faire de la filature sur Bettez. Diverses opérations de surveillance physique seront effectuées au cours des dix prochaines années.

2 JUIN 2009

La SQ lance une vaste opération d'infiltration dans la vie de Jonathan Bettez. On l'attire dans un scénario monté de toutes pièces grâce à un faux concours qui lui fait gagner un voyage de golf à Mont-Tremblant. Les autres gagnants sont des policiers. L'opération d'infiltration durera 13 mois et comptera 25 scénarios.

DÉCEMBRE 2015

Des ossements appartenant à Cédrika sont retrouvés dans un secteur boisé de Trois-Rivières. Les policiers préparent une remise publique et médiatique des ossements à la famille. Il s'agit d'une stratégie de provocation dans le but de faire parler le suspect, toujours surveillé.

2016

La police obtient le droit d'installer des caméras dans les maisons de proches et de membres de la famille du suspect, en plus d'écouter leurs conversations. Le but : capter des propos incriminants.

AOÛT 2016

Jonathan Bettez est arrêté et accusé de possession de pornographie juvénile pour des faits survenus de 2009 à 2013. Les chefs d'accusation n'ont rien à voir avec l'affaire Cédrika. Lors de son arrestation, il refuse alors de se soumettre au test du polygraphe, test qu'il a déjà refusé de passer à quatre reprises depuis la disparition de l'enfant.

OCTOBRE 2018

Le juge Jacques Lacoursière écarte la preuve recueillie par la police et acquitte Jonathan Bettez des accusations de pornographie juvénile qui pesaient contre lui.