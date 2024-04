La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé mardi avoir éventé un complot de trafic illégal de matériel militaire chinois vers la Libye, qui impliquait des employés d’une organisation de l’ONU à Montréal.

La GRC a précisé dans un communiqué que les deux suspects dans cette affaire sont d’anciens employés de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), un organe de l’ONU dont le siège est au centre-ville de Montréal. La police croit qu’ils auraient comploté pour faciliter l’exportation de drones et d’autre matériel militaire chinois vers la Libye, à l’époque où ils étaient toujours en poste.

« Par l’entremise de compagnies-écrans étrangères, les individus à l’origine du complot auraient contourné les sanctions internationales en vigueur pour faciliter les activités illégales », précise le corps policier dans un communiqué.

Des accusations de complot ont été déposées contre Fathi Ben Ahmed Mhaouek, 61 ans, de Sainte-Catherine et Mahmud Mohamed Elsuwaye Sayeh, 37 ans. Le premier a été arrêté et doit comparaître mardi au palais de justice de Montréal. Le second est toujours recherché et est maintenant visé par une notice rouge de l’alliance policière internationale Interpol.

Les accusations sont en lien avec la Loi sur les Nations Unies et son Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye. L’exportation de différents types d’équipements militaires vers la Libye est restreinte par des résolutions de l’ONU.

Selon la GRC, des sociétés-écrans auraient été utilisées pour dissimuler l’identité réelle des acheteurs et vendeurs. Dans le cadre des transactions, des groupes en Libye auraient vendu du pétrole à des acheteurs chinois pour obtenir les équipements militaires en retour.