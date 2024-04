Près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraudes en 2023, soit une augmentation de 15 % en deux ans selon l’Association des directeurs de police (ADPQ).

Stéphane Blais La Presse Canadienne

L’ADPQ a convié les médias à une conférence de presse mercredi matin au quartier général de la Sûreté du Québec (SQ) pour signaler « une hausse préoccupante » des fraudes au Québec.

Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale sont les régions où les fraudeurs ont fait le plus de victimes.

Mais ce sont Laval et la Mauricie qui ont connu la plus forte augmentation de fraudes, avec 20 %.

« Les fraudes les plus fréquentes au Québec sont celles impliquant l’utilisation frauduleuse de cartes de service, les ordinateurs et le vol d’identité » et « ces catégories englobent notamment les fraudes impliquant les faux représentants, les fraudes de type grands-parents et les fraudes amoureuses », a indiqué Patrick Bélanger, de l’ADPQ.