(Trois-Rivières) Deux individus ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants dans un logement du centre-ville de Trois-Rivières où la police a notamment saisi des produits comestibles à base de cannabis destinés aux jeunes.

La Presse Canadienne

Des enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) ont débarqué mercredi matin dans un logement de la rue Gervais, après avoir reçu une information selon laquelle les occupants vendaient plusieurs substances illicites à partir de leur domicile.

Sur les lieux, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 26 ans et d’une femme de 27 ans. Tous les deux ont été libérés et devraient faire face à des accusations de possession de cannabis illicite pour fin de trafic et trafic de stupéfiants.

Les policiers ont également effectué une perquisition qui a permis de saisir une variété de stupéfiants et drogues d’ordonnance.

Dans un communiqué transmis jeudi en fin de journée, la DPTR indique avoir retrouvé des produits de cannabis sous forme notamment de jujubes, de céréales et de biscuits qui ne sont pas en vente à la SQDC.

La police dit profiter « de l’occasion pour rehausser la vigilance des parents face aux emballages » de ces produits qui demeurent attractifs auprès d’une jeune clientèle.

« Ceux-ci ressemblent en tout point à de réelles friandises inoffensives vendues dans les dépanneurs, mis à part un petit logo de feuille de cannabis dans un triangle », explique la DPTR.

Celle-ci mentionne avoir saisi également dans le cadre de son opération de la cocaïne, de la MDMA, de la psilocybine (champignons magiques), du haschich, des métamphétamines ainsi que du tabac de contrebande, entre autres.