Un homme de 40 ans est mort après avoir été poignardé dans une maison de chambres de l’arrondissement de Lachine, tard jeudi soir. Il s’agit du huitième meurtre de l’année à survenir sur le territoire de la police de Montréal, qui a déjà arrêté un suspect.

C’est ce qu’a confirmé l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en fin d’avant-midi vendredi. La victime avait d’abord été transportée d’urgence dans un centre hospitalier, où son état était jugé critique. Son décès a été constaté peu après.

D’après les premières informations transmises par la police, l’homme aurait été agressé au couteau tard jeudi soir, un peu avant 23 h 45, dans une maison de chambres située sur la 1re avenue, près de la rue Provost, dans le secteur de Lachine.

L’homme était grièvement blessé « au haut du corps » et était « semi-conscient » lors de son transport en ambulance, avaient précisé les forces de l’ordre.

Un homme âgé de 28 ans, qui avait tenté de prendre la fuite avant l’arrivée des patrouilleurs, a quant à lui été arrêté non loin des lieux dans la foulée de cet évènement. Il sera rencontré par les enquêteurs et pourrait faire face à des accusations de meurtre, si son implication se confirme. Le suspect a également dû être hospitalisé, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en péril.

Pour l’instant, les forces de l’ordre ne connaissent pas les raisons qui auraient poussé le suspect à attaquer sa victime. On ignore également si les deux hommes ont un lien particulier.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et risque de demeurer pour une bonne partie de la journée de vendredi, au fur et à mesure que l’enquête du SPVM se poursuit. Des témoins pourraient notamment être rencontrés et les enquêteurs devraient visionner les bandes vidéo de caméras de surveillance situées à proximité, pour tenter de retracer la séquence exacte.

Avec La Presse Canadienne