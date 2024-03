Seize individus, dont deux membres des Hells Angels de la section de Québec parmi les plus influents du groupe, Marc Roberge et Mario Auger, ont été arrêtés mercredi matin à l’issue d’une enquête de la Sûreté du Québec.

Marc Roberge, 60 ans, et Mario Auger, 55 ans, font face à des accusations de gangstérisme, de complot, de trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de GHB, de possession de cannabis dans un but de vente et de possession de sommes d’argent provenant de la perpétration d’un crime.

Les actes reprochés seraient survenus entre février 2021 et décembre 2022.

Au total, 14 hommes et deux femmes, âgés de 22 à 62 ans, ont été arrêtés à l’issue de cette enquête menée par l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) dirigée par la Sûreté du Québec.

Les autres accusés sont Christian Boucher, 42 ans, proche de Marc Roberge, Guy St-Laurent et Frederick Lefebvre – deux membres des Red Devils –, Olivier Joyal, Xavier Fortin, Alex Calvo-Quintero, Michel Bernaquez, Gabriel Simard, Jason Bard, Éric Beaumont, Yves-Antoine Savard, Olivier Robert-Turbide, Philipe Nazon, Stacey Guay et Anne Vigneault.

Environ 70 policiers de la SQ et des services de police de Québec et de Lévis ont pris part aux arrestations qui se sont déroulées à Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, La Pocatière, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Ferréol-les-Neiges, Vallée-Jonction, Lévis et Saint-Bernard.

L’enquête a débuté en 2021.

Durant celle-ci, les policiers ont effectué une quarantaine de perquisitions et saisi plus de 580 000 $ en argent, près de 2 kg de cocaïne, 4 kg de molécules présentes dans le cannabis, plus de 550 litres de GHB, plus de 40 000 unités de stéroïdes et une vingtaine d’armes.

Deux anciens ennemis

Mario Auger est membre des Hells Angels depuis mai 1998.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le Hells Angel de la section de Québec Mario Auger

Il a fait partie des nombreux motards arrêtés et accusés à l’issue de l’importante opération SharQc d’avril 2009.

Selon la preuve déposée, qui reposait notamment sur le témoignage d’un délateur, Dayle Fredette, Auger a été sergent d’armes entre 1999 et 2002, s’occupait des caches d’armes et de la collecte d’informations sur les ennemis, et était l’un des principaux guerriers de sa section.

Auger a reconnu sa participation à une attaque à la mitraillette contre un local des Rock Machine à Stoneham en 1998.

Il a aussi admis avoir comploté des meurtres, dont celui d’un pharmacien qui fournissait à un membre des Rock Machine des produits pour fabriquer des drogues.

En 2016, Auger a été condamné à quinze ans pour complot de meurtre dans la foulée de SharQc et il lui restait alors cinq ans et quatre mois à purger.

Il a plusieurs antécédents judiciaires. En 2002, il a été condamné à 35 mois de pénitencier à la suite de son arrestation en compagnie de plusieurs motards et individus de la région de Québec et du Nouveau-Brunswick dans une grande enquête baptisée 4 h.

Marc Roberge est un ancien Rock Machine de la région de Québec devenu membre des Hells Angels après la guerre des motards.

Dans SharQc, il a fait partie d’un groupe de 31 individus accusés de trafic de stupéfiants, mais libérés par un juge de la Cour supérieure en raison des délais judiciaires.

Selon une source, une fois libéré, Roberge aurait été l’un de ceux qui ont protégé les intérêts des Hells Angels de la section de Québec alors que ceux-ci étaient toujours détenus en attendant la suite du processus judiciaire, un peu comme Salvatore Cazzetta, lui aussi libéré dans le groupe des 31 et lui aussi un ancien Rock Machine, l’a fait dans la région de Montréal.

Roberge a notamment été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour complot et production de stupéfiants en 1997, et à un an pour complot en 1994.

Les arrestations de mercredi matin ne sont pas reliées au violent conflit récent entre les Hells Angels de Québec et leurs clubs-écoles, et le gang de David Turmel.

