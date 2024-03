Une femme dans la vingtaine soupçonné d’être l’auteure de graffiti haineux visibles sur différents édifices à Châteauguay a été arrêtée cette semaine, puis accusée jeudi d’incitation à la haine.

La suspecte, Sandrine Allard Girardot, est une femme de 23 ans originaire de Châteauguay. Les autorités ont également effectué une perquisition dans ce dossier « relativement à des infractions d’incitation à la haine », précise-t-on par communiqué.

Elle a comparu jeudi matin au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour faire face à des accusations d’incitation publique à la haine et pour avoir fomenté volontairement la haine. « Elle a été libérée sous promesse avec des conditions à respecter », indique le corps policier.

Les enquêteurs du SPC ont entamé leur enquête en février dernier en lien avec des méfaits de 5000 $ et moins. Il s’agissait de graffitis haineux incitant à la haine, selon la police. « Plus de seize dossiers ont été ouverts en lien avec ces infractions. La Sûreté du Québec a également contribué à l’enquête avec l’expertise d’un profileur pour l’analyse du comportement », ajoute-t-on.

La jeune femme aurait visé des lieux de cultes, des écoles, des commerces, ainsi que d’autres endroits bien visibles du grand public. Plusieurs médias avaient documenté à la mi-mars la présence de dessins de croix gammées et autres symboles haineux envers la communauté juive sur certains bâtiments.

Graffitis dénoncés par la Ville

La Ville de Châteauguay avait dénoncé des actes de vandalisme et de messages haineux à la mi-mars, au moment où ils étaient visibles à plusieurs endroits.

« Ces actes sont particulièrement choquants et inacceptables et on ne peut rester silencieux face à cela. Châteauguay est une ville accueillante et inclusive. Nous condamnons fortement ces gestes abjects et nous apportons tout notre soutien aux citoyennes et aux citoyens qui auraient été blessés par ces incidents. Nous invitons d’ailleurs ces derniers à ne pas hésiter à dénoncer, s’ils pensent avoir été témoins d’un acte répréhensible », avait mentionné le maire de la ville, Éric Allard, au média local.

Les autorités rappellent qu’en tout temps, les individus témoins d’une infraction criminelle ou qui détiennent des informations confidentielles sont invités à communiquer avec le service de police. Il est possible de laisser un message sur la ligne Info confidentielle au 450 698-3229 ou d’appeler au 450 698-1331 pour signaler une infraction criminelle.