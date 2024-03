(Montréal) Un groupe de 10 parents de la région de Montréal poursuit un enseignant d’école secondaire et une commission scolaire après que des travaux artistiques faits en classe par leurs enfants ont été mis en vente en ligne.

La Presse Canadienne

Dans cette affaire portée devant la Cour supérieure du Québec, les demandeurs réclament 155 000 $ par famille, plus des dommages-intérêts et des excuses rédigées par le professeur d’art de l’école secondaire Westwood, Mario Perron, et la commission scolaire Lester B. Pearson.

Un dossier daté du 15 mars indique que M. Perron a demandé à ses élèves de l’école de Saint-Lazare de réaliser un « portrait effrayant » inspiré du style de l’artiste Jean-Michel Basquiat.

Les documents allèguent que les élèves ont découvert en février que l’enseignant vendait leurs œuvres en ligne sans leur consentement, sous forme d’impressions ou sur des T-shirts, des tasses à café, des sacs et des décorations, à des prix allant de 9,50 à 113 $.

La poursuite accuse l’enseignant d’avoir violé les lois sur le droit d’auteur et d’avoir ébranlé la confiance des parents et des élèves. Les demandeurs exigent que les travaux des élèves soient retirés du site de vente.

La commission scolaire Lester B. Pearson a refusé de commenter la poursuite judiciaire, mais a déclaré en février qu’elle enquêtait sur les allégations et les prenait au sérieux.