Un avocat regarde la télé avec sa conjointe un soir. C’est le tout début de la pandémie. Soudain, ça sonne à la porte. Un inconnu avec un pistolet surgit. Quatre coups de feu éclatent. L’avocat est blessé à une jambe. Qui a embauché ces deux assassins ? Selon la Couronne, c’est le promoteur immobilier Jean-François Malo.

Après quatre ans de délais et d’innombrables requêtes initiées par l’accusé, le procès de l’homme de 45 ans s’est finalement ouvert lundi matin au palais de justice de Longueuil. Jean-François Malo est accusé de tentative de meurtre, d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre la vie en danger, d’entrave à la justice et d’intimidation.

La théorie de la Poursuite est simple : « Jean-François Malo a envoyé [deux hommes] assassiner Nicolas Daudelin en raison de son implication dans une procédure judiciaire à titre d’avocat civil de Desjardins », a affirmé Me Tian Meng, procureure de la Couronne, dans sa déclaration d’ouverture. Elle fait équipe avec Me Marilyn L’Italien-Leblanc.

Les deux hommes de main, Daouda Dieng et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, ont été condamnés à neuf et dix ans de détention l’an dernier dans cette affaire. Le jugement est toutefois en appel.

En 2020, Jean-François Malo était empêtré dans une série de litiges civils pour actes frauduleux avec Desjardins Assurances Générales. Une affaire de plusieurs millions de dollars. Quelques jours avant l’attentat, la Cour d’appel du Québec avait tranché en défaveur de l’accusé dans l’un de ses litiges avec Desjardins.

Selon la Couronne, Jean-François Malo avait obtenu l’adresse de la victime grâce à un document remis par son avocat. Le document sera plus tard retrouvé dans un immeuble où se trouve le bureau de l’accusé à Joliette. Également, une photo du document va être découverte dans un cellulaire de Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, avance la Poursuite.

Dans une requête préliminaire au procès, la Couronne a avancé que Jean-François Malo détenait à son bureau une liste de personnes et d’intervenants du système judiciaire qualifiés d’ennemis. Et le nom de la victime, Nicholas Daudelin, s’y retrouvait, avance le ministère public.

Après l’attentat, avance la Poursuite, les deux assaillants se sont dirigés dans un logement de Brossard pour changer de vêtements, puis se sont rendus à Joliette, le fief de Jean-François Malo.

Dans les jours suivants, Daouda Dieng et Jean-François Malo se sont fréquentés au bureau de l’accusé à Joliette, selon la Poursuite. Ils ont continué de s’écrire des messages sur WhatsApp sur différents sujets, dont des transferts de sommes d’argent.

Deux mois plus tard, Jean-François Malo a demandé à l’un de ses complices sur WhatsApp de venir à Joliette ou d’envoyer Daouda Dieng pour « faire violence à un huissier », allègue la Poursuite. « Dans la conversation, [le complice] dit qu’il y sera et qu’il mènera le combat aux côtés de l’accusé », a indiqué la procureure de la Couronne.

« Il sent que c’est la fin »

« Le 26 mars 2020, une journée gravée à tout jamais dans la mémoire de Nicholas Daudelin », lance Me Tian Meng dans sa déclaration d’ouverture. Son résumé de l’attentat dépeint une scène terrifiante.

Ce soir-là, l’avocat civiliste regarde la télévision avec sa conjointe dans leur résidence de Mont-Saint-Hilaire. Quand la sonnette retentit, Nicholas Daudelin se rend à la porte, mais ne l’ouvre pas. Un inconnu l’interpelle avec son prénom et tente de le faire sortir.

Nicholas Daudelin somme l’inconnu de quitter immédiatement. Un deuxième intrus surgit alors avec une arme à feu à la main. Nicholas Daudelin se jette au sol pour s’éloigner de la porte. Quatre coups de feu retentissent.

« Nicholas sent une douleur inouïe à la jambe. Il sent que c’est la fin, il ne veut surtout pas alerter le tireur de la présence de sa conjointe. Après un vacarme incroyable, il y a une accalmie, la conjointe de Nicholas en profite pour appeler les services de secours », raconte Me Meng.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE La porte d’entrée de la résidence de la victime était trouée de balles.

Premier arrivé, le policier Nicolas Labrèche témoigne avoir découvert la victime dans le salon, blessée à la jambe. Il lui fait alors un garrot avec un linge à vaisselle. Rapidement, Nicholas Daudelin veut alerter ses collègues avocats. Pendant toute la soirée, le policier va accompagner la victime.

En contre-interrogatoire, on apprend que la victime a évoqué à plusieurs reprises au policier les noms de deux personnes : Junior Desormeaux et Jean-Stéphane Malo. « Il me fait mention que Jean-Stéphane Malo serait relié au crime organisé, il a fait mention de la mafia », a témoigné Nicolas Labrèche. Le rôle de ces deux hommes n’a pas été précisé.

Me Karl-Emmanuel Harrison et Me David Robert Temim défendent l’accusé.