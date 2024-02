Poussé par ses « pulsions », le chanteur Corneliu Munteanu a drogué sa conjointe de l’époque, la chanteuse Meggie Lagacé, rencontrée pendant Star Académie 2004. Il a ensuite refait le coup à un homme. L’artiste déchu, qui jure n’avoir eu aucune « mauvaise intention », a été condamné à 100 jours de prison vendredi.

« Personne n’a le droit de te prendre le contrôle de ton corps et de ta tête. Personne n’a le droit de te droguer. C’est un acte criminel grave. Parce que sans consentement, c’est non ! C’est ton corps et il n’appartient qu’à toi. Point final. J’ai choisi de porter plainte pour qu’il ne fasse plus d’autres victimes », a écrit Meggie Lagacé sur les réseaux sociaux vendredi, à sa sortie de la salle d’audience.

La chanteuse venait alors de faire lever l’ordonnance de la cour protégeant son identité.

Corneliu Munteanu, 40 ans, a plaidé coupable vendredi à deux chefs d’accusation pour avoir fait administrer une « substance délétère avec l’intention d’affliger ou de tourmenter cette personne ». Il y a deux victimes dans le dossier : la chanteuse Meggie Lagacé en 2013 et un homme dont l’identité est protégée en 2016.

Selon les faits présentés à la cour, Corneliu Munteanu insiste un soir pour que sa conjointe vienne boire un verre de rhum avec lui sur le balcon. Ce que Meggie Lagacé ignore, c’est que son conjoint a glissé à son insu de la « E en poudre » – soit de la MDMA ou d’ecstasy – dans son verre.

Très vite, les symptômes apparaissent : ses pupilles se dilatent, son cœur bat à tout rompre, elle est incapable d’arrêter de parler, elle perd la notion du temps. La victime veut aller à l’hôpital, mais Corneliu la convainc que ce n’est pas nécessaire. Pendant des mois, Meggie Lagacé ressent une « détresse continue » et finit par confronter son conjoint qui lui avoue son crime. Elle met alors fin à leur relation.

PHOTO RÉMI LEMÉE, ARCHIVES LA PRESSE Corneliu Munteanu avec Meggie Lagacé en 2007 alors qu’ils formaient un couple.

Pourquoi Corneliu Munteanu a-t-il agi ainsi ? Cela demeure nébuleux. Dans la trame factuelle présentée par la procureure de la Couronne Me Laurence-Fanny L’Estage, on indique qu’il ne « sait pas pourquoi, mais qu’il ne pouvait s’en empêcher ». Devant la Cour, Corneliu évoque des « impulsions mal guidées sans mauvaise intention ».

Dans le second dossier, Corneliu Munteanu et son conjoint de l’époque rencontrent un homme sur un site de rencontres en 2016. Au premier rendez-vous, le trio consomme de l’alcool et du cannabis de façon modérée. La victime prend plusieurs jours pour s’en remettre et ne saisit pas pourquoi.

Même scénario au deuxième rendez-vous. Au troisième, l’homme ne consomme pas de drogue et s’en tient au vin. Néanmoins, il est encore étourdi et se sent « pété ». Ses pupilles sont anormalement dilatées. Il confronte alors Corneliu qui lui avoue avoir versé du « poppers » – de la MDMA – dans son verre de vin.

Dans les jours suivants, Corneliu écrit à la victime pour s’excuser. Il lui dit avoir un « problème » et en parler déjà avec un psychologue.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Corneliu (en bas avec le chapeau noir) porte un déguisement dans le métro de Montréal alors qu’il était recherché par la police.

Devant le Tribunal, le délinquant a semblé minimiser sa responsabilité. Il a répété n’avoir eu aucune « mauvaise intention ». « Je reconnais que mes actions furent inappropriées et cependant cela n’a jamais été dans mon intention de créer préjudice ou de trahir la confiance de quiconque. Je m’en excuse sincèrement », a-t-il affirmé.

La juge Patricia Compagnone a mis les pendules à l’heure. « Vous avez dit que votre geste était inapproprié. Je vais dire que les gestes étaient plus qu’inappropriés, ils étaient illégaux et immoraux », a-t-elle tranché.

La magistrate a entériné la suggestion commune des parties en imposant une peine de 100 jours de prison, dont il reste deux jours à purger. Une probation de deux ans s’ajoute. La juge a tenu compte des conséquences des gestes sur les victimes, dont la « détresse palpable » de Meggie Lagacé.

Dans cette affaire, les victimes ont porté plainte plusieurs années après les faits. Un rappel, selon la juge Compagnone, que la « justice a le bras long et est patiente ».

Dans sa publication sur Instagram, Meggie Lagacé souligne à quel point le processus judiciaire a été une « forme thérapie » pour elle. « On m’a dit les mots “je te crois”, ce qui m’a fait beaucoup de bien », écrit-elle. Elle remercie d’ailleurs les enquêteurs, les avocats et le CAVAC dans sa missive.