La police de Sherbrooke a annoncé samedi avoir localisé le véhicule d’un jeune homme de 34 ans qui manque à l’appel depuis une semaine. Des recherches se poursuivent sur le terrain, de concert avec la Sûreté du Québec (SQ).

Jonathan B-Bourgeois a été vu pour la dernière fois le 13 janvier dernier, aux alentours de 17 h, dans le secteur nord de Sherbrooke. Il avait quitté avec son véhicule, un Dodge Journey 2011 de couleur blanche.

C’est ce véhicule qui a été retrouvé samedi. Il se trouvait toutefois à l’extérieur du territoire du Service de police de Sherbrooke (SPS), plus précisément sur le chemin Herringville à Bury, soit à un peu plus de 40 kilomètres de distance.

Dans un communiqué de presse, les forces de l’ordre ont précisé que « le SPS et la Sûreté du Québec sont déployés sur le terrain pour les recherches ». « L’aide des résidents du secteur est sollicitée », a-t-on indiqué, en ajoutant que toute information pertinente en lien avec cette affaire peut être transmise à la police sherbrookoise, en composant le 819 821-5555.

Selon le descriptif policier, Jonathan B-Bourgeois a les yeux bruns et les cheveux mi-longs frisés bruns. Il mesure environ six pieds et pèse approximativement 130 livres.

Au moment de sa disparition, la semaine dernière, il portait un parka vert kaki et un capuchon de fourrure, ainsi qu’une tuque grise, un pantalon de neige beige et des bottillons gris.

Le principal intéressé est par ailleurs barbu, a des « stretchs » aux oreilles et s’exprime d’abord en français. Sa famille dit avoir des raisons de craindre pour sa sécurité.