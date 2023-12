La Sûreté du Québec a mené des recherches dans l’eau et sur les berges de la rivière Mistassibi.

(Dolbeau-Mistassini) Les recherches ont été suspendues mardi soir, pour une cinquième journée après qu’une fillette de 4 ans soit tombée dans la rivière Mistassibi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La Presse Canadienne

Les efforts pour retrouver la fillette reprendront mercredi matin, en la présence d’une équipe réduite.

« On va avoir une équipe nautique qui va sillonner la Mistassibi, aux endroits où la rivière est encore à l’eau claire. Et il va y avoir des policiers à des points d’observation qui font en sorte que si la fillette refait surface, à ce moment-là, on va être en mesure de la voir », a indiqué le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Il s’agit désormais d’une mission de localisation de récupération, a-t-il précisé.

Une vingtaine de policiers étaient à pied d’œuvre mardi, ainsi qu’un drone et une équipe nautique. Les recherches ont été suspendues pour des raisons de sécurité à l’arrivée de la noirceur.

En après-midi lundi, la SQ a diffusé, avec l’accord de la famille, une photo de l’habillement de la fillette au moment de sa disparition, appelant les riverains et les citoyens circulant près de la rivière à communiquer avec la police s’ils apercevaient des vêtements s’apparentant à ceux sur la photo.

La petite fille portait un manteau d’hiver multicolore, ainsi que des pantalons de neige bleus.

Les recherches se poursuivent sans les plongeurs puisque tout le travail qu’ils pouvaient faire a été effectué, a mentionné lundi M. Beaulieu.

Vendredi, le 22 décembre, les services d’urgence ont été appelés à se rendre à l’endroit où la fillette glissait avec sa mère, à Dolbeau-Mistassini, lorsque le drame s’est produit vers 14 h 30, près d’un sentier pédestre situé à proximité de la route 169.

C’est à cet endroit que l’enfant n’a pu arrêter sa course, pour passer à travers le grillage d’un garde-fou installé le long de la berge et ensuite se retrouver dans les eaux de la rivière.