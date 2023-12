La Sûreté du Québec a mené samedi des recherches dans l’eau et sur les berges.

(Dolbeau-Mistassini) Les recherches pour trouver une fillette de 4 ans qui est tombée vendredi dans les eaux de la rivière Mistassibi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont été suspendues dimanche soir, pour des raisons de sécurité.

La Presse Canadienne

Les opérations de recherche reprendront lundi matin, a assuré le sergent Hugues Beaulieu, un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Dimanche, des plongeurs et plusieurs policiers étaient à nouveau à pied d’œuvre sur chacune des rives pour tenter de localiser la fillette.

« Aujourd’hui, on a l’appui d’un drone au lieu de l’hélicoptère qui peut faire des recherches rapides sur les points moins accessibles par les marcheurs », avait fait savoir M. Beaulieu.

Il a expliqué que le travail des plongeurs est complexe d’un point de vue de la sécurité. Une grue a été nécessaire pour descendre l’embarcation des plongeurs sur l’eau en la transportant par-dessus la rambarde. Les plongeurs sont ensuite déposés dans l’embarcation de la même façon avec la grue. En plus du contexte hivernal, cette opération est complexe et retarde les recherches, a expliqué M. Beaulieu.

Vendredi, les services d’urgence ont été appelés à se rendre à l’endroit où la fillette glissait avec sa mère, à Dolbeau-Mistassini, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, lorsque le drame s’est produit vers 14 h 30, près d’un sentier pédestre situé à proximité de la route 169.

C’est à cet endroit que l’enfant n’a pu arrêter sa course, pour passer à travers le grillage d’un garde-fou installé le long de la berge.

PHOTO GIMMY DESBIENS, LE QUOTIDIEN

« Ce que l’on comprend de l’évènement, c’est que la petite fille était avec sa mère et elle glissait aux abords de la rivière. Malgré la rambarde avec le grillage, elle a néanmoins passé à travers et s’est retrouvée à l’eau », a expliqué plus tôt M. Beaulieu.

Ce dernier n’a pas voulu s’avancer sur les chances de retrouver la fillette vivante.