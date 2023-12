(Dolbeau-Mistassini) Les recherches pour trouver une fillette de 4 ans qui est tombée vendredi dans les eaux de la rivière Mistassibi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont été à nouveau suspendues lundi soir, pour des raisons de sécurité.

La Presse Canadienne

L’opération de recherche reprendra mardi matin, pour la cinquième journée consécutive, a indiqué Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

En après-midi lundi, la SQ a diffusé, avec l’accord de la famille, une photo de l’habillement de la fillette au moment de sa disparition, appelant les riverains et les citoyens circulant près de la rivière à communiquer avec la police s’ils apercevaient des vêtements s’apparentant à ceux sur la photo.

La petite fille portait un manteau d’hiver multicolore, ainsi que des pantalons de neige bleus.

Les recherches s’étaient poursuivies sans les plongeurs au courant de la journée.

« Tout le travail qui avait été à faire a été fait. On est vraiment à quadriller le secteur à partir des berges maintenant. On va aussi avoir le support de l’hélicoptère ainsi qu’un drone », avait expliqué le sergent Beaulieu en début de journée lundi.

Plus d’une vingtaine de policiers étaient sur le terrain lundi pour tenter de retrouver la fillette.

Vendredi, les services d’urgence ont été appelés à se rendre à l’endroit où la fillette glissait avec sa mère, à Dolbeau-Mistassini, lorsque le drame s’est produit vers 14 h 30, près d’un sentier pédestre situé à proximité de la route 169.

C’est à cet endroit que l’enfant n’a pu arrêter sa course, pour passer à travers le grillage d’un garde-fou installé le long de la berge.

« Ce que l’on comprend de l’évènement, c’est que la petite fille était avec sa mère et elle glissait aux abords de la rivière. Malgré la rambarde avec le grillage, elle a néanmoins passé à travers et s’est retrouvée à l’eau », a expliqué plus tôt M. Beaulieu.

Ce dernier n’a pas voulu s’avancer sur les chances de retrouver la fillette vivante.