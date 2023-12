Le jeune hockeyeur âgé de seulement 11 ans qui avait été atteint par une rondelle au cou, mardi lors d’un entraînement de son équipe à l’aréna de Saint-Eustache, a succombé à ses blessures.

C’est ce qu’a confirmé le Service de police de Saint-Eustache dans un communiqué rendu public vendredi, en offrant ses plus sincères condoléances aux personnes touchées de près par cette affaire. « Toutes nos pensées convergent vers la famille, les proches, les coéquipiers et la communauté sportive eustachoise », a aussi fait valoir la police de Saint-Eustache.

Un appel avait été fait au 911, mardi dernier vers 19 h, pour une assistance médicale au Complexe Walter-Buswell, situé sur le boulevard Arthur-Sauvé. Un jeune âgé de 11 ans venait de recevoir une rondelle au cou lors d’un entraînement de hockey sur glace. Il a été transporté d’urgence aux soins intensifs dans un centre hospitalier de Montréal, où l’on craignait jusqu’ici toujours pour sa vie. Son décès a été confirmé vendredi.

Pour la suite, le bureau du coroner assistera le corps policier local dans l’enquête, qui est toujours en cours pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de la mort de la jeune victime.

Jusqu’à maintenant, l’enquête tend à démontrer qu’il s’agirait d’un « malheureux accident », selon ce qu’avait fait valoir le corps policier cette semaine. Les autorités avaient aussi confirmé que le jeune hockeyeur portait tous les équipements de protection requis au moment des faits.

Des moments « extrêmement émotifs »

Les réactions n’ont pas tardé après l’annonce de la nouvelle, vendredi. « Nous sommes tous profondément attristés par ce drame qui secoue tous les membres de notre association. Je salue la solidarité dont plusieurs ont fait preuve au courant de ces derniers jours qui ont été extrêmement émotifs », a d’emblée réagi le président de l’Association de hockey mineur de Saint-Eustache, Jean-Philippe Labrèche.

Au cours des derniers jours, son groupe avait mis en place des ressources de soutien psychologique et d’accompagnement pour venir en aide notamment aux témoins de l’accident. « Nous comprenons l’impact de cet évènement sur ceux qui ont été témoins, ainsi que sur les parents, les bénévoles et tous ceux qui soutiennent nos jeunes hockeyeurs », avait dit M. Labrèche.

« Nous transmettons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis du jeune hockeyeur eustachois décédé plus tôt aujourd’hui. Nous partageons l’immense tristesse de toutes les personnes touchées par ce terrible drame et nous leur transmettons toutes nos pensées et notre soutien », ont quant à eux noté Jocelyn Thibault et Claude Fortin, respectivement directeur général et président d’Hockey Québec.

Toutes les personnes qui en ressentent le besoin sont invitées à faire appel aux différents services d’aide, dont le 811 ou Sport’Aide au 1 833 211-2433, afin d’obtenir du soutien.