La municipalité de Saint-Eustache est ébranlée par un accident tragique survenu à son aréna local, mardi, lorsqu’un jeune hockeyeur de 11 ans a reçu une rondelle dans la région du cou. Il se trouve depuis aux soins intensifs, entre la vie et la mort.

La police de Saint-Eustache précise qu’un appel a été fait au 911 pour une assistance médicale au Complexe Walter-Buswell, situé sur le boulevard Arthur-Sauvé, vers 19 h mardi dernier.

Un jeune âgé de 11 ans venait de recevoir une rondelle dans la région du cou lors d’un entraînement de hockey sur glace. Il a été transporté d’urgence aux soins intensifs dans un centre hospitalier de Montréal, où l’on craignait toujours pour sa vie jeudi soir.

Jusqu’à maintenant, l’enquête tend à démontrer qu’il s’agirait de la conclusion d’un « malheureux accident », précise le corps policier. « Nos pensées sont avec les familles des jeunes hockeyeurs impliqués dans ce triste évènement », ajoute-t-il

Soutien psychologique

En collaboration avec la Ville de Saint-Eustache, Hockey Québec et le CISSS des Laurentides, l’Association de hockey mineur de Saint-Eustache a mis en place des « ressources de soutien psychologique et d’accompagnement » pour venir en aide notamment aux témoins de l’accident.

« Nous comprenons l’impact de cet évènement sur ceux qui ont été témoins, ainsi que sur les parents, les bénévoles et tous ceux qui soutiennent nos jeunes hockeyeurs », écrit son président, Jean-Philippe Labrèche, dans un communiqué publié par l’Association.

D’ailleurs, cette dernière encourage « vivement » tous ses membres qui en ressentent le besoin à faire appel aux différents services d’aide, dont le 811 ou Sport’Aide au 1 833 211-2433, pour obtenir du soutien.

Le maire de Saint-Eustache, Pierre Charron, a également tenu à exprimer publiquement son soutien au garçon gravement blessé, ainsi qu’à sa famille et à toutes les personnes touchées par ce triste évènement.

« Nous avons tous été touchés par cette nouvelle. Toute notre énergie est actuellement orientée vers le soutien à la communauté et aux proches des familles plus directement affectées par cette situation. En mon nom et en celui du conseil municipal, j’envoie toutes mes pensées positives à ce jeune sportif et à sa famille », a-t-il expliqué dans un communiqué diffusé jeudi.