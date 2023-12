Il les transportait dans la pelle de son tracteur Il tue trois enfants et une femme, il est condamné à six mois de prison à domicile

Une mère et sa fille de 1 an. Deux enfants de 4 et 5 ans. Quatre vies fauchées par la témérité d’Andreas Stroebele, un agriculteur qui transportait des enfants dans la pelle de son tracteur pendant une fête. Il s’en est tiré mercredi avec une peine de six mois de prison à domicile, une peine qui envoie un « message », selon le juge.