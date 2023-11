Les accusations contre Said Aimeur, 55 ans, de Laval, et Nesreddine Atoui, 58 ans, de Montréal, découlent d’une enquête de l’Unité mixte des produits de la criminalité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) amorcée en décembre 2021.

Un Montréalais et un Lavallois sont accusés d’avoir opéré un bureau de change illégal qui aurait transféré illégalement plus de 20 millions de dollars vers l’Algérie en contravention avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Les accusations contre Said Aimeur, 55 ans, de Laval, et Nesreddine Atoui, 58 ans, de Montréal, découlent d’une enquête de l’Unité mixte des produits de la criminalité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) amorcée en décembre 2021.

Dans un communiqué, le corps policier dit que les deux hommes « auraient utilisé un stratagème afin de collecter et déplacer des fonds de façon clandestine du Canada vers l’Algérie, en les faisant transiter principalement par la Chine ».

« Ils risquent une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et/ou à une amende allant jusqu’à 500 000 $ », précise le communiqué.

C’est le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) qui avait alerté les policiers en 2021 en lien avec des déclarations d’opérations bancaires douteuses.

Joint par La Presse, Said Aimeur a refusé de commenter les accusations. « Je ne peux répondre à aucune question », a-t-il dit.

M. Aimeur est un homme d’affaires qui est notamment actif dans le commerce de gros de produits alimentaires, selon le registre des entreprises.