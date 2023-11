L’un des deux Canadiens emprisonnés en Chine pendant près de trois ans, Michael Spavor, accuse son codétenu, Michael Kovrig, d’être à l’origine de leur arrestation en raison de son travail qui profitait aux services de renseignement canadien et à ses alliés.

Le quotidien The Globe and Mail révèle samedi matin, selon plusieurs sources, que Michael Spavor cherche à être dédommagé par le gouvernement canadien pour plusieurs millions de dollars. Il aurait engagé à cette fin l’avocat torontois John K. Phillips, qui a autrefois représenté Omar Khadr, afin d’engager des discussions privées avec le ministère de la Justice et Affaires mondiales Canada.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Kovrig

Parlant couramment le coréen, Michael Spavor fait partie du club très sélect d’Occidentaux ayant déjà rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et plusieurs de ses ministres de haut rang. Il aurait notamment participé à organiser la rencontre entre le dictateur et l’ancien joueur de basketball Dennis Rodman.

Or, selon les sources du Globe and Mail, son avocat prétend qu’il a été arrêté par la Chine en raison des informations qu’il aurait alors partagées avec Michael Kovrig au sujet du régime nord-coréen. Des informations qui auraient ensuite été transmises à l’insu de Michel Spavor au gouvernement canadien et à ses partenaires des Five Eyes.

Pas des agents secrets

C’est qu’à l’époque, Michael Kovrig travaillait en Chine en tant que diplomate pour le Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale du ministère des Affaires étrangères. Ses employés sont chargés de récolter des informations et de produire des rapports sur la situation sécuritaire dans les pays d’importance stratégique pour le Canada.

Considérés comme précieux, ces rapports seraient ensuite partagés aux alliés du Canada dans le domaine de la sécurité. Les employés du programme, comme Michael Kovrig, ne sont toutefois pas considérés comme des agents secrets et ne sont pas censés gérer, recruter et rémunérer des sources humaines, affirme le Globe and Mail.

La Chine a arrêté les deux hommes en décembre 2018, sur la base d’allégations d’espionnage, à la suite de l’arrestation, au Canada, de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des autorités américaines.

Les deux hommes sont rentrés au Canada, après plus de 1000 jours de détention, en septembre 2021.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Kovrig (au centre) avec son épouse Vina Nadjibulla (à gauche) et sa sœur Ariana Botha après son arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto, le 25 septembre 2021.

Accusé d’espionnage

Michael Spavor a été accusé en Chine d’espionnage pour le compte d’une entité étrangère et d’obtention illégale de secrets d’État. Michael Kovrig a quant à lui été accusé d’avoir reçu illégalement des secrets d’État et des renseignements en collaboration avec son co-détenu.

Lors de sa détention, Michael Spavor aurait notamment été forcé de rester assis sur une chaise durant de longues heures en plus d’être menacé de mort par les autorités chinoises. C’est alors qu’il leur aurait admis avoir partagé de l’information à Michael Kovrig, toujours selon une source citée par le Globe and Mail.

Un représentant du gouvernement canadien a réfuté au quotidien les allégations présentées par l’avocat de Michael Spavor à savoir que les autorités chinoises ont arrêté les deux hommes parce que Michael Kovrig aurait été négligent. Leurs arrestations étaient « complètement arbitraires » et n’étaient pas dues aux « actions de l’un contre l’autre », a affirmé cette source, toujours sous le couvert de l’anonymat puisqu’elle ne serait pas autorisée à parler du dossier publiquement.

Ni Michael Spavor ni son avocat n’ont répondu aux questions du Globe and Mail. Dans une déclaration écrite, Michael Kovrig a affirmé pour sa part qu’il « était un agent des services étrangers affecté en Chine en tant que diplomate, travaillant conformément aux lois, règles et règlements régissant les diplomates ».