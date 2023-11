Les juges administratifs lancent un ultimatum à Québec

Empêtré dans une épineuse négociation avec les profs et les employés de l’État, le gouvernement voit maintenant les juges administratifs lui lancer un ultimatum et réclamer d’importantes bonifications salariales. Ils menacent de se tourner vers les tribunaux pour préserver leur indépendance judiciaire et évoquent des moyens de pression.