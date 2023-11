Quatre hommes âgés entre 24 et 31 ans ont été arrêtés mercredi relativement à des coups de feu tirés vers l’un des commerces associés à Marco Pizzi, le 4 septembre dernier, dans l’est de Montréal, a appris La Presse.

Les suspects, Alexandre Lemonde, 31 ans, Gabriel Michaud-Rémillard, 25 ans, Louis-Alexandre Guérault, 24 ans et Sébastien Allard, 27 ans, tous des résidents de Salaberry-de-Valleyfield, ont été accusés d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu, jeudi matin, au palais de justice de Montréal.

Guérault a également été accusé de possession de substances. La Poursuite s’est objectée à leur remise en liberté et leur enquête caution a été reportée à vendredi.

Lemonde a des antécédents en matière de trafic de stupéfiants, d’avoir transmis de faux renseignements et de non-respect des conditions.

Michaud-Rémillard a des antécédents de menaces et de voies de fait, et a des causes toujours actives devant les tribunaux d’agression armée, de voies de fait et de bris de condition.

Quant aux deux autres, ils n’auraient pas d’antécédent au Québec selon nos recherches.

Visé à répétition

Le soir du 4 septembre dernier, vers 22 h, des coups de feu tirés à partir d’un véhicule en marche ont été dirigés vers un commerce de véhicules d’occasion situé à l’angle de la rue Notre-Dame et de l’avenue Broadway, dans le secteur Pointe-aux-Trembles.

Le commerce est relié à Marco Pizzi, un individu que la police considère comme un acteur important de la mafia montréalaise.

Selon nos registres, le même commerce a été visé par un incendie criminel ou par des coups de feu à au moins trois ou quatre reprises depuis le début de l’année.

Des commerces, résidences ou véhicules appartenant à Pizzi ou à certains de ses proches, ont été ciblés à une quinzaine de reprises, surtout par des cocktails molotov, depuis le début de l’année, selon nos informations.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.