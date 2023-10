Un Montréalais condamné à sept ans de pénitencier en 2021 pour avoir soumis une femme à une atroce séance de torture au marteau est maintenant accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente il y a une dizaine d’années, puis à nouveau alors qu'elle était d'âge adulte.

Frantgy Espacio Jean-Marie, alias « Catafal », fait face à quatre chefs d’accusation de contacts sexuels sur une mineure et d’agression sexuelle. Selon le mandat d’arrêt déposé cette semaine au palais de justice de Montréal, l’homme de 34 ans aurait agressé la même plaignante une première fois entre 2012 et 2013, alors qu’elle avait moins de 16 ans. Puis, en 2021, il aurait à nouveau agressé sexuellement cette femme.

Frantgy Espacio Jean-Marie a été reconnu coupable en 2021 d’agression sexuelle armée, de voies de fait armées et de séquestration à l’égard d’une femme dans une histoire d’une extrême violence. Condamné à sept ans de détention, il a été libéré pendant ses procédures d’appel.

Le tortionnaire s’en est pris à sa victime pendant quatre ans, entre 2014 et 2018. À une occasion, il a frappé la victime au visage pour « voir sa tolérance à la douleur ». Quelques années plus tard, il a imposé une séance de torture à sa victime. Il la frappait avec un marteau chaque fois qu’elle lui donnait une réponse jugée « mensongère ». Elle a reçu de 5 à 10 coups à une hanche, au dos et à un coude.

Toujours séquestrée le lendemain, la victime a subi une agression d’une rare atrocité aux mains de son bourreau. La victime était alors bâillonnée avec un foulard et le suppliait d’arrêter. Les détails de cette agression sont particulièrement éprouvants.

Au troisième jour, la victime a réussi à se libérer de son bourreau en déchirant un morceau de papier dans une Bible et en écrivant un appel à l’aide désespéré. Alors qu’elle accompagnait son agresseur à un concessionnaire automobile de Laval, la victime a remis la note à une réceptionniste. Les policiers l’ont finalement libérée.

Le juge de première instance a cru la déclaration initiale de la victime, même si celle-ci s’est rétractée pendant le procès. Une rétractation « invraisemblable », selon le juge.

Frantgy Espacio Jean-Marie a été acquitté, plus tôt cette année, dans une histoire de voies de fait et de séquestration.