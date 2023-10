Contrebande au pénitencier de Cowansville

« Les détenus sont toujours une étape en avant »

Des détenus qui consomment et s’endettent. Des règlements de comptes en prison. Des armes artisanales qui passent incognito. La contrebande inquiète de plus en plus le personnel du pénitencier de Cowansville. Le syndicat réclame d’ailleurs des mesures concrètes et efficaces pour contrer ce fléau en milieu carcéral.