L’homme accusé d’avoir tué quatre membres d’une famille musulmane dans un acte de terrorisme présumé a déclaré, vendredi devant un jury, que son esprit avait été « corrompu » par les théories du complot en ligne et qu’il avait éventuellement développé le désir de se livrer à un acte de violence.

Sonja Puzic La Presse Canadienne

Au cours de sa deuxième journée de témoignage lors de son procès, Nathaniel Veltman a déclaré au tribunal qu’à mesure que son état mental se détériorait pendant la pandémie, il avait commencé à consommer davantage de contenus en ligne incluant des complots infondés sur la COVID-19 et les musulmans.

« Ce contenu a commencé à fausser ma vision du monde, a-t-il soutenu. Cela commençait à provoquer une colère bouillonnante. »

Le jeune homme de 22 ans a déclaré qu’il avait toujours été attiré par « tout ce qui était marginal et conspirationniste », mais qu’il ne s’identifiait pas au départ avec une grande partie du contenu qu’il regardait.

Il a affirmé qu’il avait tenté de bloquer certains des sites Web qu’il visitait avec une application initialement destinée à bloquer l’accès à la pornographie, et qu’il avait même supprimé ou détruit certains de ses appareils électroniques, mais qu’il revenait toujours au contenu dérangeant. Il a dit qu’il en était devenu « accro ».

« Lentement, je suis devenu désensibilisé aux propos offensants », a-t-il témoigné.

À la barre de la salle d’audience de Windsor, en Ontario, où se déroule le procès, M. Veltman a détaillé ce qu’il a décrit comme un processus de déclin mental qui a débuté lorsqu’il a commencé à passer beaucoup de temps sur le Web au cours des premiers mois de la pandémie.

Au fil du temps et après deux tentatives avortées pour mettre fin à ses jours en mars 2021, M. Veltman a affirmé que les choses avaient changé.

« Je n’essayais plus d’éviter les choses qui, je le savais, déclenchaient quelque chose en moi. Je sentais que je n’avais rien à perdre », a-t-il indiqué.

M. Veltman a déclaré que ses idées suicidaires « se sont soudainement transformées en autre chose ».

PHOTO DAX MELMER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nathaniel Veltman

« [J’avais] le désir de me livrer à un acte de violence et de venger ces choses que je voyais », a-t-il dit, faisant référence à des sites Web d’extrême droite diffusant des théories du complot sans fondement sur les musulmans.

M. Veltman est accusé d’avoir délibérément frappé la famille Afzaal avec son camion en juin 2021, alors que les membres de la famille se promenaient à pied dans les rues de London, en Ontario.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans, Madiha Salman, leur fille de 15 ans, Yumna, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués dans l’attaque. Le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais a survécu.

M. Veltman a plaidé non coupable à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Consommation de champignon magique

Les jurés ont déjà vu une vidéo de M. Veltman disant à un détective que son attaque était motivée par des convictions nationalistes blanches. La Couronne a soutenu que M. Veltman avait planifié une attaque pendant trois mois et que ses actes constituaient en du terrorisme.

M. Veltman a également parlé au jury, vendredi, de deux cas dans lesquels il a pris de la psilocybine, mieux connu sous le nom de champignons magiques, pour tenter de composer avec sa situation.

Il a déclaré avoir pris une « grande » quantité de champignons magiques en avril 2020, ce qui lui a fait entendre des « voix démoniaques » et se tordre au sol.

« J’ai oublié qui j’étais, j’ai oublié où je vivais, j’ai oublié sur quelle planète j’étais. C’était comme un effacement complet de la mémoire », a-t-il raconté.

M. Veltman a déclaré qu’il avait également consommé des champignons magiques le 5 juin 2021, un jour après la mort de sa grand-mère et qu’il était allé voir son corps.

L’accusé a dit qu’il était bouleversé par la mort de la femme qu’il considérait comme sa mère de « substitut » et qu’il a fait pression sur un ami pour qu’il lui donne plus de drogues que ce que cet ami pensait être sans danger pour lui. Il a affirmé qu’il était très perturbé à ce moment-là et qu’il voulait « s’échapper » en prenant de la psilocybine.

L’attaque contre la famille Afzaal a eu lieu le 6 juin 2021.

M. Veltman a déclaré jeudi au jury qu’il avait eu une éducation chrétienne « fondamentaliste » marquée par des punitions régulières de la part de sa mère, qui incluaient des fessées. Il a dit qu’il avait été scolarisé à la maison jusqu’en 11e année (l’équivalent du cinquième secondaire au Québec) et que l’isolement de la communauté au sens large l’avait rendu socialement maladroit et attiré par les « exclus » et les « mauvaises » foules plus tard dans sa vie.

Il s’agit de la première affaire dans laquelle les lois canadiennes sur le terrorisme sont soumises à un jury dans le cadre d’un procès pour meurtre au premier degré.