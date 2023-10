Deux individus qui étaient accusés du meurtre d’un client innocent d’un café, à Montréal, à l’été 2016, et pour lesquels la Cour d’appel avait ordonné la tenue d’un nouveau procès, viennent d’être déclarés coupables de ce crime.

Jeff Joubens Theus et Ebamba Ndutu Lufiau étaient accusés d’avoir tué par balles, le 2 juin 2016, Angelo D’Onofrio, 72 ans, un client sans histoire du café Hillside, sur la rue Fleury, qu’ils ont confondu avec un membre de la mafia montréalaise. Theus a agi comme tireur et Lufiau comme chauffeur.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE La victime, Angelo D’Onofrio

Lors d’un premier procès devant jury qui a eu lieu en 2019, Jeff Joubens Theus a été reconnu coupable du meurtre de M. D’Onofrio alors que les procédures dans le cas de Lufiau ont été arrêtées, en raison de la santé de l’accusé.

Mais l’an dernier, le plus haut tribunal de la province a annulé le verdict de culpabilité de Theus, car il a considéré que le juge de première instance a erré en droit en admettant en preuve une conversation impliquant l’accusé et captée par les enquêteurs qui aurait dû être écartée.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR À gauche, M. D’Onofrio et à droite, l’homme qui était visé, Antonio Vanelli.

Le jury l’ignorait

Juste avant le second procès de Theus, qui a débuté le 12 septembre dernier, Lufiau a reconnu sa culpabilité à un chef de meurtre au second degré, ce qui a été caché au jury.

Après un mois de procès et moins de 24 heures de délibération, le jury du second procès de Theus l’a déclaré coupable du meurtre prémédité de M. D’Onofrio.

« Lors du premier procès, ce n’était pas tout à fait clair pour moi ce qui se passait, mais lors du second, j’ai pu écouter sans émotion. Je suis heureuse du verdict, mais maintenant que c’est fini, est-ce qu’on va oublier Lino ? Il a été sacrifié pour rien. Je ne veux pas qu’on l’oublie, c’est ma pire crainte », a déclaré à La Presse Lina Simone, la veuve de M. D’Onofrio qui a assidument suivi les procédures amorcées après l’arrestation des deux hommes en 2017.

« On est satisfait du verdict. Cela met fin à sept ans de travail de la part de la police et de la Poursuite. C’est un baume pour la famille », a renchéri Me Nadia Bérubé qui représentait le DPCP avec sa collègue Me Katherine Brabant.

Un cancer

Même si Theus recevra automatiquement une peine d’emprisonnement à vie sans admissibilité à une libération conditionnelle avant 25 ans, la juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure a reporté la sentence à la semaine prochaine, au cas où l’accusé veuille s’exprimer.

Quant à Lufiau, il recevra lui aussi une peine d’emprisonnement à vie, mais la Poursuite et la Défense suggèrent un délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 13 ans, ce sur quoi la juge Di Salvo devra également se prononcer.

« Mon client a fait une prise de conscience. Il n’a plus de contact avec ces gens-là. Il vient de terminer son secondaire en détention. À sa libération, il veut devenir un actif pour la société », a plaidé son avocat, Me Steve Hanafi lors des représentations sur la peine.

Me Bérubé a expliqué que Lufiau a un statut de réfugié au Canada, et que ce statut pourrait être révoqué une fois sa peine purgée et qu’il pourrait être renvoyé vers son pays d’origine, la République démocratique du Congo. « C’est le ministre qui décidera », a-t-elle dit.

Mme Simone a également témoigné et dit craindre de paraître faible durant son témoignage.

« La faiblesse est le dernier mot qui me viendra à l’esprit quand je penserai à vous. M. D’Onofrio ne sera pas oublié par la Justice. Il n’est pas seulement un nom ou une autre victime », a dit la juge en soulignant le « courage et la dignité » de la femme.

« Messieurs Theus et Lufiau sont des cancers et ils m’ont donné ce même cancer qui est en train de détruire mon âme », a notamment dit Mme Simone.

Jeff Joubens Theus était représenté par Me Élizabeth Ménard et Me Audrey-Bianca Chabauty qui n’ont pas voulu commenter le verdict.

