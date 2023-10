La police menait mercredi soir une nouvelle perquisition visant les Hells Angels, cette fois pour saisir des armes à feu qui appartiendraient à l’organisation criminelle. L’opération visant plusieurs bâtiments sur un rang agricole s’est tenue à Frampton, dans la région de Chaudière-Appalaches, près de Québec.

Au total, tout près de 25 policiers ont été déployés. C’est l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), regroupant plusieurs corps policiers, qui était responsable de cette énième intervention contre les Hells Angels.

En plus des services de police de Québec et de Lévis, qui ont été appelés en renfort, le Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ) a aussi été demandé sur place. Signe que les autorités ne veulent rien laisser au hasard, un maître-chien et le Service d’identité judiciaire y étaient aussi.

« C’est relié au crime organisé et plus précisément aux Hells Angels. Ça a débuté vers les 19 heures de notre côté, sur le 2e Rang. Maintenant, on va prendre le temps de passer toute la scène au peigne fin et on verra ensuite s’il y a des arrestations qui sont confirmées », a brièvement indiqué mercredi le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ, lorsque joint au téléphone.

Selon nos informations, le tout survient au moment où un conflit bat son plein dans la région de Québec entre les Hells Angels et un trafiquant de drogue indépendant, ce qui fait craindre des débordements à la police.

Un phénomène qui se multiplie

Depuis quelques mois déjà, ce genre de perquisition se multiplie. Mi-septembre, la police avait effectué tôt en matinée une série de perquisitions en Mauricie visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants reliés aux Hells Angels. L’opération était alors reliée à d’autres perquisitions réalisées à la fin du mois d’août sur la couronne nord de Montréal.

Un peu plus tôt, le 30 août, les enquêteurs avaient également perquisitionné à 14 endroits, notamment à Montréal et sur la Rive-Nord. Ils avaient alors saisi une dizaine de kilogrammes de cocaïne, de la méthamphétamine, des véhicules et plus de 150 000 $ en argent.

Jusqu’à maintenant, dans le cadre de l’enquête Raquer qui avait été amorcée au printemps, la police affirme avoir mis la main sur au moins une quinzaine de kilogrammes de cocaïne, plus 130 000 comprimés de méthamphétamine, 12 kilogrammes de crystal meth et des quantités variées de plusieurs autres drogues.

D’après les forces de l’ordre, 15 armes longues, trois armes de poing, 11 armes prohibées ou imitations d’armes, trois presses à cocaïne, 760 000 $ en argent et une vingtaine de véhicules ont également été saisis.

Avec Daniel Renaud, La Presse