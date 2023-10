Le présumé meurtrier de Vick Sévère Paul, un ancien membre de gang d’allégeance rouge poignardé à Laval en mai, a été arrêté il y a une semaine, a annoncé le Service de police de Laval (SPL) dans un communiqué jeudi.

Le suspect, Jean-Philippe Mirand, 40 ans, a été appréhendé le 27 septembre à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Il avait été localisé trois jours plus tôt et des enquêteurs de l’Escouade des crimes contre la personne du SPL se sont déplacés là-bas pour l’appréhender, en collaboration avec la Police régionale d’Halifax et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il semble que Mirand avait fui le pays rapidement après le crime et c’est le 24 septembre qu’il a été localisé dans les Maritimes.

Le suspect a été accusé d’homicide involontaire coupable. Il demeure détenu et son retour en cour est prévu pour vendredi.

Dans les fraudes

Mirand a quelques antécédents judiciaires.

En 2012, il a fait partie d’un groupe d’une cinquantaine d’individus arrêtés pour fraude dans une importante enquête de la GRC et de la Sûreté du Québec baptisée Chapitre.

Les fraudes, qui s’élevaient à près de 100 millions de dollars, se faisaient par cartes bancaires clonées avec l’aide de moyens sophistiqués.

La police avait alors saisi 12 000 cartes bancaires contrefaites, des terminaux de paiement trafiqués, de fausses façades de guichets automatiques, 120 000 $ en argent et des armes à feu.

Le groupe avait des ramifications jusqu’en Angleterre, en Tunisie et même en Nouvelle-Zélande.

À l’issue des procédures, Mirand a plaidé coupable à des chefs de gangstérisme, complot, fraude et vol de cartes de crédit, et a été condamné à 30 mois d’emprisonnement.

L’homme de 40 ans a aussi des antécédents de trafic de stupéfiants et de voies de fait.

Attaque sournoise

Vick Sévère Paul, 51 ans, aurait été poignardé de façon sournoise, précise la police, vraisemblablement à la suite d’un conflit qui a éclaté vers 2 h 22 dans la nuit du 7 mai sur la rue Claude-Gagné, près de la Place Bell.

Après avoir reçu un appel pour un homme blessé par arme blanche, les patrouilleurs de la police de Laval ont trouvé la victime. Celle-ci a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Vick Sévère Paul a été tué par arme blanche, vraisemblablement à la suite d’un conflit qui a dégénéré, dans la nuit du 7 mai, près de la Place Bell, à Laval.

Aux côtés de Ducarme Joseph

Sévère Paul était considéré à une certaine époque comme un membre de gang de rue d’allégeance rouge à Montréal.

Il était le frère de Lamartine Sévère Paul, proche de Chénier Dupuy, qui s’était opposé à l’unification des gangs de rue de la métropole en 2012.

Lamartine Sévère Paul et Chénier Dupuy ont été assassinés à quelques heures d’intervalle en août de la même année.

Les frères Paul étaient également les cousins du caïd d’allégeance bleue Ducarme Joseph, tué par balle en août 2014.

À la fin des années 2000, Joseph et les frères Paul auraient fait partie d’un groupe qui assurait la protection de l’entrepreneur Antonio Magi et qui effectuait des contrats pour celui-ci.

Comme plusieurs individus criminalisés, Vick Sévère Paul possédait un condo au 1000 de la Commune, dans le Vieux-Montréal, un projet immobilier développé par Magi.

Ce dernier, qui était soupçonné d’avoir commandité en décembre 2009 le meurtre de Nick Rizzuto, fils aîné de l’ancien parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, a été assassiné en janvier 2019, vraisemblablement victime de la vengeance des Siciliens

Vick Sévère Paul avait notamment été condamné à une peine de deux ans moins un jour pour trafic de stupéfiants à la suite de son arrestation dans l’opération Loquace, par laquelle la Sûreté du Québec avait démantelé, en novembre 2012, un consortium d’individus qui tentaient de s’emparer, dans la violence, du monopole de la distribution de cocaïne au Canada.

