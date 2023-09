(Terrebonne) Un incendie qui s’est déclenché dans un immeuble résidentiel, mardi soir, à Terrebonne, dans Lanaudière, a gravement brûlé un septuagénaire.

La Presse Canadienne

L’incendie s’est déclenché à 19 h 57 dans un bâtiment résidentiel de six étages sur le boulevard Lucille-Teasdale, a indiqué Stéphane Laurin, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Terrebonne

Le feu a pris naissance dans un logement du cinquième étage. Un occupant de ce logement, un homme de 72 ans, a été brûlé à 40 % de son corps. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique, mais son état de santé était inconnu mercredi matin.

Ce logement a été endommagé par l’eau et le feu et douze autres unités ont été affectées par l’eau. Vingt personnes ont d’ailleurs été évacuées et prises en charge par la Croix-Rouge ou des proches.

Le feu a rapidement été maîtrisé grâce au déploiement d’une quarantaine de pompiers. Les services incendies de Blainville, Bois-des-Filion et Repentigny sont venus prêter main-forte. L’incendie ne s’est pas propagé à d’autres logements.

La cause de l’incendie serait de nature accidentelle. Le septuagénaire se serait endormi avec une cigarette, a indiqué M. Laurin. Un détecteur de fumée fonctionnel se trouvait dans le logement, ce qui a permis d’alerter rapidement les pompiers.