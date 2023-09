(Ottawa) Chris Barber, l’un des organisateurs du « convoi de la liberté », a invité les Canadiens à « inonder la ville » d’Ottawa, dans l’une des nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et présentées jeudi matin au tribunal, dans le cadre de son procès criminel.

Laura Osman La Presse Canadienne

La Couronne espère que son appel à venir à Ottawa l’année dernière, alors que la police ordonnait aux manifestants de partir, pourrait s’avérer tout aussi dommageable pour M. Barber, qui dirigeait une entreprise de camionnage à Swift Current, en Saskatchewan, que pour sa co-accusée Tamara Lich, de Medicine Hat, en Alberta.

Tous deux sont accusés de méfait, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation et d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits. M. Barber fait aussi face à une accusation supplémentaire pour avoir conseillé à d’autres de désobéir à une ordonnance du tribunal.

Mme Lich et M. Barber font face à des accusations liées à leur rôle dans l’organisation de la manifestation contre les restrictions sanitaires liées à la COVID-19, qui a bloqué les rues d’Ottawa avec de gros camions et des campements pendant trois semaines, à l’hiver 2022.

La Ville avait initialement estimé que le convoi avait coûté environ 62 millions de dollars, la grande majorité étant consacrée au contrôle de la manifestation, y compris l’opération majeure impliquant des officiers de plusieurs forces, pour y mettre un terme.

Alors que les témoignages se poursuivaient pendant une troisième journée à Ottawa, la Couronne a appelé à la barre la sergente de la police d’Ottawa, Joanne Pilotte, qui a compilé cinq heures de vidéos TikTok et YouTube publiées par M. Barber, Mme Lich et d’autres participants à la manifestation.

Invitations et grossièretés

La Couronne a consacré la majeure partie de la troisième journée de témoignage à montrer une série de vidéos du compte TikTok de M. Barber, BigRed19755.

Dans une vidéo enregistrée le 7 février 2022 et présentée en preuve par la Couronne jeudi, M. Barber déclare qu’il croit que la police antiémeute est en route vers Ottawa. Il ajoute que si les téléphones des organisateurs de la manifestation deviennent muets, les gens devraient utiliser tous les moyens possibles pour venir à Ottawa et manifester pacifiquement.

« Vous venez ici et vous inondez cette ville », déclare M. Barber dans la vidéo publiée sur son compte TikTok. Dans son message ponctué de jurons, il avoue que ça ne l’ennuierait pas que tout le monde au Canada vienne à Ottawa.

Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a accordé une injonction le 7 février 2022 pour interdire les klaxons incessants à toute heure du jour et de la nuit de la part des gros camions stationnés partout dans le centre-ville après qu’un résidant d’Ottawa a intenté une action collective contre les manifestants.

Les contrevenants à l’injonction auraient pu être reconnus coupables d’outrage, ce qui entraîne des sanctions plus sévères que les infractions habituelles aux règlements municipaux.

Dans une vidéo publiée deux jours plus tard, M. Barber a reconnu l’interdiction de klaxonner ordonnée par le tribunal, mais a dit aux camionneurs de « saisir cet interrupteur de klaxon et de ne pas le lâcher », s’ils voyaient un grand nombre de policiers venir vers eux.

Son message — qui contenait plusieurs grossièretés — disait aux chauffeurs de camion que peu importe l’heure du jour ou de la nuit, ils devraient klaxonner le plus longtemps possible « quand ce moment viendra ».

M. Barber était assis au premier rang de la salle d’audience jeudi, un cahier à la main, alors que les vidéos de son compte TikTok étaient diffusées pour le tribunal.

Parfois, il prenait des notes pendant que ses vidéos étaient diffusées sur un grand écran situé à l’avant de la salle d’audience.

Son visage est resté impassible lorsque la Couronne a montré une autre vidéo du 7 février dans laquelle il suggérait qu’une intersection désertée au centre-ville d’Ottawa semblait « bien seule ».

Dans une autre vidéo, publiée le 9 février, M. Barber a déclaré que chaque camionneur arrêté par la police pendant la manifestation serait remplacé par trois autres.

Une théorie de conspiration conspuée par les avocats de la défense

La poursuite allègue que Mme Lich et M. Barber ont orchestré la manifestation d’Ottawa, mené le mouvement des camions et conseillé aux manifestants de rester à Ottawa même lorsque la police leur a ordonné de partir.

La Couronne espère également prouver que les coaccusés ont conspiré ensemble pendant la manifestation et que les preuves contre l’un s’appliqueraient à l’autre.

L’avocate de M. Barber, Diane Magas, a demandé jeudi à la Couronne de mieux définir les paramètres du prétendu complot entre Mme Lich, M. Barber et d’autres.

Eric Granger, l’un des avocats de Mme Lich, a déclaré qu’il s’opposait aux allégations de complot de la Couronne et qu’il argumenterait contre cette vision des choses.

Lorsqu’on lui a demandé à l’extérieur du palais de justice à quel point l’application du complot était cruciale dans l’affaire contre Mme Lich, Me Granger a seulement répondu que les gens devraient tirer leurs propres conclusions.

Mme Lich n’a été mentionnée que deux fois dans les vidéos des réseaux sociaux présentées au tribunal jusqu’à présent, se tenant à l’arrière-plan d’une des vidéos de M. Barber, tenant le téléphone et enregistrant M. Barber dans une autre.

Aucune des diffusions en direct ou des vidéos qu’elle a publiées n’ont jusqu’à présent été diffusées devant le tribunal.

À l’extérieur du palais de justice, une demi-douzaine de partisans étaient assis sur un carré d’herbe avec des panneaux sandwich indiquant « Libérez Chris » et « Libérez Tamara ».

Le procès devrait durer encore au moins 13 jours.