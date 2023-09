La police de Montréal sollicite l’aide de la population afin de localiser un septuagénaire qui manque à l’appel depuis mardi dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Jean-Marc Panneton, âgé de 77 ans, n’a pas été vu depuis qu’il a quitté sa résidence en après-midi, mardi. Les autorités indiquent que l’homme se déplace à pied ou encore en transport en commun.

Ses proches disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sécurité, puisqu’il « pourrait être confus et avoir de la difficulté à s’orienter ».

M. Panneton mesure 1,65 mètre, l’équivalent de 5 pieds et 5 pouces, et pèse 47 kilogrammes, ou encore 104 livres. Il a les cheveux gris, les yeux bruns et s’exprime en français.

Selon les informations de la police, le septuagénaire porte un chandail à manches longues bleu foncé ainsi qu’un pantalon foncé, des souliers noirs et des lunettes.

Toute personne qui aurait une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à contacter le 911 ou à communiquer avec son poste de quartier.