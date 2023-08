Perquisitions sur la Rive-Nord

La police saisit de la cocaïne et de la méthamphétamine

Une dizaine de kilogrammes de cocaïne, plus de 150 000 comprimés de méthamphétamine, 150 000 $ en argent et neuf véhicules évalués à plus de 150 000 $ ; les enquêteurs de l’Escouade régionale mixte Rive-Nord ont vigoureusement frappé mercredi un réseau de trafic de stupéfiants présumément contrôlé par les Hells Angels.