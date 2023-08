Un avion de type Cessna a été saisi par la police dans le cadre d’une enquête sur de présumées distributions de cocaïne entre le Québec, l’Ontario et Terre-Neuve.

Quatre personnes, dont le conjoint de la fille de Raynald Desjardins, sont toujours au large, deux mois après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé qu’elle les recherchait dans le cadre d’une enquête sur de présumées distributions de cocaïne, par avion, entre le Québec, la région de Toronto et Terre-Neuve.

Adham Haouili, 41 ans, de Laval, William Thomas Webber, 42 ans, de Vaughan en Ontario, Benoit David, 52 ans, et la conjointe de ce dernier, Judith Zayas-Bazan, 56 ans, tous deux de Laval, sont visés par des chefs de complot et de trafic de cocaïne depuis le 6 juin.

PHOTOS FOURNIES PAR LA GRC Adham Haouili, Benoit David et Judith Zayas-Bazan échappent toujours aux enquêteurs.

Haouili, qui serait le conjoint de Vanessa Desjardins, fille du caïd Raynald Desjardins, selon nos informations et des documents judiciaires, serait actuellement au Mexique, tout comme David et Zayas-Bazan, alors que Webber se trouverait en Ontario.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK William Thomas Webber

Vanessa Desjardins n’est pas accusée dans cette affaire, mais elle est toutefois nommée en tant que coconspiratrice dans le chef général de complot déposé contre les cinq accusés de cette enquête de la Division C (Québec) de la GRC baptisée Camelot.

De plus, des conditions empêchent deux accusés qui ont comparu de communiquer avec elle.

Selon des déclarations sous serment au soutien de mandats de perquisition obtenues par La Presse, durant l’enquête, les membres de l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé (UMECO) ont observé des suspects à bord de trois véhicules différents loués au nom de Mme Desjardins.

Les enquêteurs la soupçonnent également d’avoir habité avec son conjoint un condo du boulevard Lévesque Ouest, à Laval, qui aurait servi de lieu de transition pour la drogue et l’argent, et ils ont saisi son téléphone cellulaire.

Joint par La Presse et mis au courant de ces nouvelles informations, l’avocat de Mme Desjardins, Me Anthony El-Haddad, a réitéré ce qu’il nous avait dit à la fin de juin, soit que sa cliente nie toute implication dans cette affaire et qu’« il n’y a aucune indication à l’effet qu’elle sera accusée dans le cadre de cette enquête ».

500 kilomètres pour 7 minutes

Durant l’enquête Camelot, réalisée en 2022, les enquêteurs de l’UMECO ont observé plusieurs fois des accusés transporter des sacs et en échanger avec des personnes identifiées ou non.

Ils ont vu des suspects quitter la région de Montréal, parcourir plus de 500 kilomètres et rouler plus de cinq heures jusque dans la région de Toronto, y rester à peine 25, 20 ou même 7 minutes avant de rentrer au Québec.

Benoit David possédait un avion de type Cessna. En juillet 2022, les enquêteurs ont fait une entrée subreptice dans l’appareil basé à Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie, et ont extrait l’historique des données de géolocalisation.

Ils ont notamment constaté que David avait quelques fois fait la navette entre le Québec et Barrie, en Ontario, avant de se rendre à Terre-Neuve, où il s’est notamment déplacé à trois reprises en trois semaines.

On apprend également dans les documents que David a été arrêté aux États-Unis en 2018 alors que plus de 40 kilogrammes de marijuana se trouvaient dans son avion, et qu’il a été condamné là-bas à 36 mois d’emprisonnement.

Lors de son interrogatoire, il a dit avoir été payé 10 000 $ pour transporter la drogue du Nouveau-Mexique jusqu’en Floride.

On y apprend aussi que durant l’enquête Camelot, David a rencontré un camionneur dont le véhicule appartenait à une entreprise dont deux chauffeurs avaient été arrêtés aux États-Unis en 2021 pour avoir transporté de la drogue dans leur véhicule.

Dans l’un des deux cas, il a été établi que les stupéfiants étaient destinés au marché canadien.

« Je vais en prendre pour sept ans »

Le 19 septembre 2022, alors qu’il venait d’atterrir avec son avion à Paddy’s Pond, à Terre-Neuve, Benoit David a pris un taxi. Les policiers fédéraux ont intercepté le véhicule peu après, ils ont arrêté David et dans un sac qu’il transportait, ils ont trouvé 10 kilogrammes de cocaïne.

PHOTO FOURNIE PAR LA GRC De la drogue, de l’argent et des armes à feu saisis dans le cadre du projet Camelot

Durant l’enquête, les membres de l’UMECO ont installé des caméras et des micros, notamment dans les résidences et les véhicules des suspects.

« Dix-sept briques, je vais en prendre pour sept ans », aurait dit David à Michael Duguay-Hallé, un autre accusé dans cette affaire, selon une conversation captée par les policiers.

« Pourquoi tu chuchotes dans mon oreille ? », a demandé un autre jour Judith Zayas-Bazan à Benoit David. « Parce qu’ils ont peut-être mis un micro dans l’auto », a-t-il répondu.

Se sentant suivi par la police, Adham Haouili a effectué des manœuvres de contre-filature le 24 août 2022 dans la région de Toronto. Le même jour, il a acheté un billet d’avion pour le Mexique et il a décollé de l’aéroport Trudeau le lendemain, selon les documents judiciaires.

Toutes les informations contenues dans ces documents n’ont toutefois pas encore subi l’épreuve des tribunaux.

